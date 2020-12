El PP de Béjar critica la política fiscal del gobierno municipal

El PP, que en su día suprimió la Comisión Mixta que permitía la participación ciudadana en el diseño de los impuestos municipales antes de la celebración de los plenos en los que se aprobaban, critica la decisión del actual equipo de gobierno de no celebrar pleno de ordenanzas, con el que los impuestos locales quedarán igual el próximo año.

El pleno de modificación y aprobación de Ordenanzas Municipales es el pleno en el cual los concejales del deciden qué impuestos y tasas pagarán los bejaranos el próximo año 2021. Esto permite, en primer lugar, establecer si el Equipo de Gobierno quiere subir o bajar los impuestos o el establecimiento o supresión de ayudas fiscales al comercio, a los autónomos o a las familias. Este pleno influye en determinar qué ingresos tendrá el Ayuntamiento el próximo año para luego decidir qué proyectos se van a llevar a cabo.

Los populares no entienden la decisión del gobierno municipal de no celebrar sesión del pleno para debatir las ordenanzas de manera que estas se quedarán como están. A pesar de que los impuestos locales no se han modificado de forma sustancial al menos desde 2017.

“Desde el Partido Popular no podemos entender que ahora, cuando gobiernan, en los primeros años de legislatura y cuando tienen la oportunidad de establecer sus propias ordenanzas y cambiarlas, el año pasado apenas llevaran a cabo modificaciones y este año directamente hayan decidido no hacer nada. Ni tan siquiera celebrar el Pleno para debatirlo”, critican. Y acusan al equipo de gobierno de “no importarles cuánto van a pagar los bejaranos el próximo año, parece que no hace falta aprobar ayudas fiscales a nadie en Béjar. Parece que no hace falta ayudar a que las familias paguen menos”, aseguran, sin mencionar que las ordenanzas seguirán igual a pesar de la evolución fiscal nacional y que estas podrían haber subido.

“La mejor manera de no trabajar es quedándose quieto. Cada día que pasa más se demuestra que el Ayuntamiento de Béjar carece de gobierno. Estamos sin rumbo y a la deriva. Lo malo es que no sabemos cuánto tiempo más aguantará la ciudad en esta situación de abandono y desidia”, concluye el PP en su crítica.