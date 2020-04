El PP de Béjar apoyará los presupuestos si se protege a autónomos, comercio y trabajadores

El Partido Popular se siente excluido de la negociación de presupuestos para 2020, pero manifiesta estar dispuesto a votar favorablemente “siempre y cuando se proteja en ellos a autónomos, comercio, empresas y trabajadores. Realiza una propuesta y la hace pública. la propuesta es desglosada en una serie de puntos que reproducimos:

1º Respeto a la parte del presupuesto de 2019 que sigue siendo válido: continuar en las mismas condiciones con todas aquellas partidas presupuestarias del presupuestarias del año 2019 que siguen siendo válidas a día de hoy, “de manera que de este modo no se pierda más tiempo en la negociación y elaboración”.

2º Destinar 1 millón de euros a autónomos, comercio, pymes y trabajadores: como el proyecto que nos ha entregado el Equipo de Gobierno recoge un millón de euros más de ingresos con respecto a 2019, se le sume todas aquellas partidas del 2019 que ya no sigan siendo válidas (por ser inversiones ya realizadas o porque ya no se puedan ejecutar como Corpus, Ferias de Mayo, Semana Santa…) y se destine íntegramente a ayudas directas a autónomos, comercio, pymes y trabajadores. Entre un paquete de medidas planteado con posterioridad, consideraríamos urgente destinar de esa cantidad 1000 euros directos a cada autónomo o empresa cuya actividad se ha visto obligada a cerrar y 500 euros a aquellos que no teniendo que cerrar han visto reducidos sus ingresos en un 50%. A esta medida debían acompañarle otras muchas destinadas a comercio, autónomos, pymes, trabajadores, industria…

3º Destinar 1 millón de euros a contratar personas de Béjar: del más de un millón de euros que tenemos previsto recibir de otras instituciones como la Diputación de Salamanca o la Junta de Castilla y León, se destine íntegramente a la contratación de personas de Béjar.

En resumen el PP considera que se debe seguir con sus presupuestos y que se destine un millón de euros a autónomos, comercio, pymes y trabajadores y otro millón de euros a la contratación de trabajadores.