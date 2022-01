La Plataforma en Defensa de El Bosque solicita la implicación del nuevo alcalde de Béjar

La PDBB mantuvo una reunión con el Alcalde de Béjar, Antonio Cámara, para intercambiar información y acercar posiciones respecto al Bosque de Béjar. En dicha reunión, celebrada el pasado viernes 7 de enero, el alcalde agradeció a la PDBB su participación en la reunión y manifestó su deseo resolver los problemas pendientes.

La PDBB entregó al alcalde un dosier con los trabajos realizados sobre El Bosque a los largo de 28 años, tanto por el Grupo San Gil como por la PDBB. Estos trabajos alcanzan más de 100 artículos con más de 4000 páginas, muchos de ellos publicados por revistas prestigiosas. Eso demuestra que la PDBB tiene un profundo conocimiento del BIC.

Las obras de la huerta

La plataforma manifestó su preocupación por el proyecto que se está realizando, un proyecto muy dañino para el presente y futuro de El Bosque. La PDBB solicita que no se instalen los elementos de hierro y acero proyectados. La PDBB explicó al alcalde el proyecto elaborado y que se entregó tanto a la anterior alcaldesa como al Director General. Además solicitó al primer edil copia de los proyectos en curso: El Jardín Romántico y la Alameda de entrada, tan pronto como sean conocidos.

El colectivo recordó la necesidad de la constitución del "Consejo Asesor" tal y como se indica en el Plan Director, en el que debe participar un miembro del Grupo San Gil.

Nueva delimitación del BIC.

El colectivo dio a conocer al alcalde que ese es un punto muy importante, ya que el PGOU no lo protege adecuadamente. Asimismo se encuentra sin proteger la regadera. Este es un punto que no supone gastos adicionales y aportaría una seguridad para el futuro del BIC. "El Ayuntamiento de Béjar tiene el encargo de mantener el BIC y hasta el momento no lo realiza correctamente. Es preciso incrementar el presupuesto para el mantenimiento de El Bosque, con recursos económicos y humanos suficientes, cualificados, bien remunerados y con contratos fijos", denuncian desde la plataforma.

El alcalde por su parte explicó que no cree que se pueda llegar a completar las 4 personas solicitadas por la PDBB, pero que próximamente se van a incrementar el número de jardineros dedicado al BIC.

El Bosquero y la regadera.

El Bosquero es la persona que se preocupa de que todo está en orden y de mantener la regadera. La dificultad está en el régimen jurídico y el contrato para encajar esa figura en el Bosque. Se van a buscar figuras similares como el cigarralero de Toledo, para ver cual es el posible modelo a seguir. Respecto al uso de El Bosque, existe el consenso de que debe ser para uso y disfrute de los bejaranos y visitantes y bien cuidado puede ser una fuente de riqueza muy importante para Béjar. Antonio Cámara agradeció a la PDBB toda la información aportada y se comprometió a tratar de conocer cuál es la situación de todos los proyectos en curso y, en un mes, volverá a mantener otra reunión con la plataforma aportando la información que se pueda recabar.