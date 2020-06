“Opacidad en la gestión del tema de las mascarillas por parte de la Junta”

Tu Aportas considera que “existe aún una cierta opacidad sobre la manera en que la Junta de castilla y León ha actuado en este tema”. Refiriéndose a que, mientras la empresa Mascarillas Béjar publicaba en Twitter que estaba siendo menospreciada por la Junta a favor de una empresa de Segovia, donde se habían invertido 800.000€ por parte de la Administración, surge la información que se hizo un contrato a mediados del mes de mayo. La formación se refiere al contrato según el cual La Junta adquiriría mascarillas a la empresa bejarana por valor de 1, 3 millones de euros. “¿Quién miente o esconde algo? La verdad solo tiene un camino y este es el de la responsabilidad y el no interferir en los intereses y en las ilusiones de los bejaranos y bejaranas”. Este hecho también ha sido denunciado por Unión del Pueblo Leonés, quien ayer forzaba a la Junta a dar explicaciones.

TAB asegura que la “Junta de Castilla y León debería tomarse en serio la reindustrialización de Béjar y Comarca y sentarse entre todas las administraciones para firmar en serio un acuerdo de mínimos económicos y de trabajo. No vale la pena decir que se van a invertir 8 millones de euros en un plan de reindustrialización si las bases que lo rigen no valen para nuestro tejido empresarial y económico. Sin estudiar las amenazas y debilidades del sector industrial de Béjar no podremos nunca avanzar en las oportunidades y fortalezas que tenemos y que podremos poner en marcha. El Plan de reindustrialización nació muerto para una zona ya de por sí deprimida, mientras la centralidad de Valladolid y Burgos nos ponen contra la pared”.

Tu Aportas no se explica el porqué de la inversión en Segovia en una multinacional con capital extranjero en lugar de en Béjar “la respuesta sólo está en la cabeza de quien firmó ese acuerdo” aseguran, considerando que se trata de un agravio comparativo no sólo con la empresa que puede haber expuesto su inversión, sino con las bejaranas y bejaranos que “ya estamos hartos de malvivir de migajas de la Administración Regional”.

Partido Popular

Por su parte desde el PP de Béjar se atribuye el mérito de la obtención del contrato a la empresa bejarana y califica la polémica de “revuelo y mentiras”: “Una vez pasado el revuelo y las mentiras respecto a las mascarillas de Béjar y la Junta de Castilla y León desde el Partido Popular queremos mostrar nuestro más absoluto desacuerdo ante las críticas y falacias que se han dicho sobre nosotros, parece que algunos quieren siempre culparnos de todo. Este Partido lleva desde el mes de abril en conversaciones con La Junta y la empresa de mascarillas para lograr, como así ha sido, el mayor beneficio para todos. Pedimos que todos aquellos que salieron tan valientemente a desacreditarnos e inventar bulos tengan la misma valentía para rectificar”, afirman.