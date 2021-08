Nueva jornada para vacunar a los nacidos entre 1992 y 1996 en la zona de Béjar

Continúa la campaña de vacunación contra la Covid-19 de los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma y el miércoles, 4 de agosto, están convocados los ciudadanos pertenecientes a la Zona Básica de Salud de Béjar que hayan nacido entre los años 1992 y 1996, así como los nacidos entre el 1962 y el 1991 que no acudieron a las anteriores convocatorias.

La vacunación, al igual que en jornadas anteriores, tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Mario Emilio, situado en la calle Ramiro Arroyo, y atendiendo a los turnos establecidos, dependiendo de la fecha de nacimiento:

09:40 - 10:30 h: 1992

10:30 - 11:15 h: 1993

11:15 – 12:00 h: 1994

12:00 – 12:30 h: 1995

12:30 - 13:00 h: 1996

13:00 – 13:30 h: primeras dosis a nacidos entre 1962 y 1991 que no hayan acudido a las convocatorias anteriores.

La administración sanitaria ruega a las personas acudir con el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista. No será necesario avisar si no pueden acudir pues se informará de nuevas convocatorias. No deben acudir a la convocatoria de vacunación las personas enfermas de Covid-19 o en cuarentena, las ya vacunadas, pacientes trasplantados, en diálisis o en tratamiento oncológico; ni personas con síndrome de Down de 40 o más años. Se trata de grupos excluidos según la estrategia del Ministerio de Sanidad.