Las mafias de la prostitución en centro de la novela presentada en el Casino Obrero de Béjar

Con el nuevo presidente del Casino Obrero, Iván Parro, como anfitrión, Javier Garrido, de Tu Aportas, presentó la novela de Cesar Jara, Operación Cónsules. Se trata del segundo trabajo del autor, con la prostitución y las mafias que explotan a las mujeres como telón de fondo de una novela policíaca, al más puro estilo —limpio claro, sencillo y fácil de leer— de la tradicional novela negra.

El propio autor dijo de sí mismo no ser un escritor si no un periodista que contaba una historia. El trabajo presentado en el Casino Obrero de Béjar es el segundo, tras “Esclavas de la noche”, en el que el autor centra el tema en las mafias de la prostitución y la implicación en las mismas de importantes brazos del poder político o social. El proceso de investigación en el que se sustenta la historia del "avieso inspector de policía Pepe Sanz” no ha sido otro que el de las largas noches que el autor acompañó “con bocadillos y refrescos en torno a una hoguera” a las mujeres que practicaban la prostitución y las historias contadas por éstas.

La novela nos sumerge en el mundo, que se encuentra de vacaciones en Xixón con su mujer, Pili. Allí presencia cómo una joven latina se arroja al paso de un autobús para quitarse la vida y ahí comienza una trepidante historia de investigación, al final de la cual aparece una mafia internacional que trafica con mujeres para su explotación sexual y que se dedica a exprimir el bolsillo de pobres inmigrantes que vienen a ganarse la vida en España…

Nuevo trabajo

El próximo libro de Cesar Jara, en el que ya se encuentra trabajando será una novela histórica focalizada en uno de los “personajes secundarios” de la Guerra Civil Española, Santiago Garcés Arroyo y hechos sorprendentes y desconocidos sobre su vida y su decisiva participación en la contienda española.