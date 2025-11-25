La Junta impulsa 40 nuevos tejidos técnicos para la industria de Béjar

La Junta de Castilla y León ha reforzado su compromiso con la industria textil de Béjar mediante una ayuda directa de 298.200 euros al proyecto TIBECOM, promovido por la Agrupación de Fabricantes de Béjar. Esta iniciativa, aprobada en el Consejo de Gobierno del 20 de noviembre y gestionada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, tiene como objetivo el desarrollo de 40 nuevos tejidos técnicos de altas prestaciones, conocidos como ‘Tipos Béjar’.

El proyecto busca mejorar la competitividad de un sector con gran arraigo en la ciudad, introduciendo tejidos innovadores y sostenibles que permitan diversificar la producción y abrir nuevos mercados estratégicos como el deporte, la automoción, la protección laboral y, especialmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad, nicho histórico de la industria bejarana.

Los nuevos tejidos se fabricarán a partir de lana de calidad producida localmente y materiales reciclados, impulsando así la economía circular y la bioeconomía. Se trata de un enfoque integral que contempla desde el diseño técnico hasta la comercialización, pasando por la fabricación de prototipos, ensayos de calidad, certificación y creación de muestrarios.

La Agrupación de Fabricantes de Béjar, fundada en 1979 como asociación sin ánimo de lucro, lidera esta iniciativa como representante del sector textil local. La agrupación ha jugado un papel esencial en la defensa del tejido productivo bejarano, especialmente en el ámbito lanero, con una producción de 300.000 metros de tejido anuales y más de 200 empleos directos.

El proyecto TIBECOM se alinea con el Programa Territorial de Fomento de Béjar, que la Junta prevé prorrogar hasta 2028. En este contexto, se suma a otras acciones estratégicas como la creación del Centro Científico Tecnológico Empresarial en la Escuela de Ingeniería de Béjar, una infraestructura clave para atraer talento, innovación e inversión.

Esta actuación supone una nueva apuesta por consolidar un modelo industrial sostenible, de alto valor añadido y con capacidad para generar empleo en el entorno rural.