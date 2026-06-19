Juan José Castellano asume la presidencia del Rotary Club de Béjar

Juan José Castellano González ha tomado el relevo al frente del Rotary Club de Béjar, en el traspaso de responsabilidades que cada año exige la normativa rotaria con fecha del 1 de julio. Javier Pérez Maíllo, presidente saliente, hizo entrega del cargo en el acto celebrado recientemente.

La nueva directiva queda integrada por Jaime Maciá Viñals como vicepresidente, Antonio Avilés Amat como secretario, Juan Martiáñez Roldán como tesorero y Álvaro Muñoz Cascón como macero.

En su intervención, el nuevo presidente se comprometió a dar continuidad a las iniciativas solidarias que caracterizan al club en Béjar, entre ellas el Festival de Navidad, la gala deportiva benéfica, el programa de ayudas escolares y los premios Servir y Protagonistas del Mañana.

Castellano González aprovechó también para hacer un llamamiento a la incorporación de nuevos socios y agradeció de antemano el respaldo de la ciudadanía bejarana a las actividades rotarias.