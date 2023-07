Convocado el Certamen de Carteles de Ferias y Fiestas de Béjar 2023

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado la convocatoria del XXVII Certamen de Carteles Anunciadores de las Ferias y Fiestas de Béjar 2023, con el objetivo de promover la participación de artistas locales y realzar la celebración de este tradicional evento.

El certamen, abierto a todos los artistas que lo deseen, permite la presentación de un máximo de dos carteles por participante. Los trabajos deben reflejar el espíritu festivo de las Ferias y Fiestas que se llevarán a cabo en septiembre de este año, destacando la ciudad de Béjar como elemento central de la temática.

En cuanto a la técnica y los colores a utilizar, se otorga total libertad creativa a los concursantes. Sin embargo, se solicita que la presentación de los carteles sea en formato digital, en posición vertical y con un tamaño de 64x44 cm. Las obras deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección festejos@aytobejar.com, en una resolución de 300 píxeles por pulgada (ppp). Se recuerda que los trabajos que no cumplan con estos requisitos de calidad no serán admitidos.

El plazo de presentación de las obras finalizará a las 14 horas del día 4 de agosto de 2023. Los participantes deberán enviar sus creaciones al Departamento de Festejos, ubicado en el Convento San Francisco, Ronda de Navarra nº 7, 37700 - Béjar, Salamanca, a través del correo electrónico festejos@aytobejar.com. Es necesario incluir en el correo electrónico un archivo Word con los datos personales del concursante, como nombre, apellidos, dirección, teléfono y DNI.

El premio para la obra ganadora de esta edición es de 200 €. El jurado calificador, compuesto por personalidades de reconocida solvencia artística y cultural, así como miembros de la prensa local, será el encargado de elegir la obra ganadora. En caso de que el jurado considere que ninguna de las propuestas cumple con los requisitos deseados, se podrá declarar el premio desierto.

Una vez finalizado el certamen, las obras no premiadas serán borradas y no se conservarán. Se hace hincapié en que la participación en el certamen implica la aceptación de las bases establecidas, y cualquier situación no contemplada en las mismas será resuelta por la Comisión Organizadora.

Con la convocatoria de este XXVII Certamen de Carteles Anunciadores, el Ayuntamiento de Béjar busca fomentar la creatividad artística y la implicación de la comunidad en la promoción de las Ferias y Fiestas de septiembre. Se espera una destacada participación y una variedad de propuestas que reflejen la esencia festiva y cultural de Béjar.

Para más información y consulta de las bases completas del certamen, los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento de Béjar o visitar la página web oficial del consistorio bejarano.

Las Ferias y Fiestas de Béjar constituyen uno de los eventos más esperados del año, atrayendo a numerosos visitantes y residentes que disfrutan de una amplia programación de actividades, como conciertos, espectáculos, competiciones deportivas, actividades tradicionales y mucho más.