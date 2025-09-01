Cortes de tráfico y restricciones en El Castañar el 8 de septiembre

Con motivo de la festividad de la Patrona, la Virgen de El Castañar, el próximo 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Béjar ha emitido un bando en el que se establecen varias normas de tráfico para regular la afluencia de vehículos a la zona de El Castañar.

Según informa el Consistorio, se recomienda a la ciudadanía utilizar preferentemente los servicios públicos, los cuales serán reforzados durante toda la jornada.

Además, los vehículos particulares deberán acceder a El Castañar antes de las 10:30 horas de la mañana, ya que a partir de ese momento se cortará el tráfico en la subida de la carretera de El Castañar hasta las 14:00 horas, con excepción de los vehículos de servicio público, oficiales o aquellos autorizados por el Ayuntamiento.

Durante todo el día, la circulación de vehículos será en dirección única, permitiéndose únicamente la subida por la carretera de El Castañar y la bajada por la de Candelario. No obstante, el servicio de autobús y el Auto-Taxi (por la mañana) podrán realizar la subida y bajada por la carretera principal de El Castañar.

Otra de las medidas destacadas es la prohibición total de estacionamiento desde primera hora de la mañana en el tramo comprendido entre el inicio de los Rodeos y la explanada de la fuente de El Castañar, así como en todo el recorrido de la procesión. Solo se permitirá aparcar en zonas habilitadas específicamente para ello, quedando prohibido el estacionamiento en todas las vías de acceso.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y al cumplimiento de estas normas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la festividad.