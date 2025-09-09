Béjar honra a la Virgen del Castañar con fervor y tradición

La ciudad de Béjar volvió a demostrar este lunes, 8 de septiembre, su devoción por la Virgen del Castañar, en una jornada marcada por la emoción, la tradición y el fuerte arraigo popular de esta celebración centenaria.

Desde primeras horas de la mañana, numerosos vecinos y vecinas se acercaron al Santuario del Castañar para asistir a la misa solemne en honor a la patrona, presidida por los padres teatinos y con la presencia de miembros de la cofradía, autoridades locales y representantes de diferentes colectivos bejaranos.

Al finalizar la eucaristía, la imagen de la Virgen fue trasladada en procesión hasta el emblemático Mirador de la Virgen, donde se realizó el tradicional acto de bendición sobre la ciudad, finalizando —como es ya tradición— con las notas del himno a la Virgen, interpretado por la Banda Municipal de Béjar.

El regreso al santuario completó el recorrido procesional, que este año volvió a contar con una notable participación de fieles.

La festividad de la Virgen del Castañar se celebra en Béjar desde el siglo XV, cuando, según la tradición, la imagen fue encontrada junto a un castaño tras una grave epidemia. Desde entonces, esta jornada se ha convertido en uno de los pilares del calendario festivo local, enmarcada dentro de las fiestas patronales de septiembre.

Esta tradición viene precedida por la tradicional novena y otros actos religiosos, que se celebran las semanas anteriores, las cuales cuentan con un gran número de adeptos que se desplazan hasta el santuario.

La jornada concluyó con la tradicional corrida de toros, dando así cierre a las fiestas patronales de Béjar 2025, que han contado con una participación masiva a lo largo de sus diez días de duración.