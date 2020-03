El Centro de Salud de Béjar recuerda nuevamente las medidas sanitarias

La coordinadora del Centro de Salud de Béjar y Comarca, María Concepción Oñate, informa nuevamente sobre las medidas sanitarias que se han tomado en los últimos días con el fin de optimizar el funcionamiento del centro de salud, evitar aglomeraciones y proteger a la población.

Desde la coordinación del centro, recuerdan a la ciudadanía que las recetas electrónicas tienen desde hace unos días una duración mayor a la habitual. En el caso que no estuviera activo algún medicamento, llamarán para pedir que el médico se lo renueve y acudirán a su farmacia directamente con la tarjeta sanitaria sin pasar por el Centro de Salud.

Para la renovación de recetas de personas con medicamentos que precisen visado NO es necesario acudir al Centro de Salud, únicamente deberán llamar para solicitarlo y pasarán a recogerla en papel a partir de las 13.00h.

Para las personas en situación de baja laboral, no es necesario que recojan ahora su parte de confirmación, basta con solicitarlo vía telefónica. El médico hará la renovación (si procede) y lo enviará a la Seguridad Social. El trabajador lo comunicará por teléfono a su empresa.

Además, desde el Centro de Salud recuerdan que están suspendidas las consultas a demanda, las analíticas, las consultas de especialistas, las radiografías y la fisioterapia, ... y recuerdan la obligación de no salir de casa, por lo que recomiendan no acudir al Centro de Salud si no es estrictamente necesario.

Si alguna persona necesita acudir de forma urgente habrá un control a la entrada del Centro de Salud (Triage) para valorar su estado, no permitiéndose aglomeraciones y siendo obligatorio mantener la distancia de seguridad (2 metros) entre personas.

Medicamentos dispensados en los servicios de farmacia de los hospitales

Desde la consejería de Sanidad recuerdan que han organizado la entrega de la medicación de dispensación hospitalaria en el domicilio del paciente. Por lo que piden que las personas que hacían uso de este servicio no se desplacen al hospital, ya que se contactará directamente con ellos por teléfono para acordar la entrega en su domicilio.

Para los pacientes en tratamiento en el Hospital de Día o Hemodiálisis, la consejería confirma que se les informará allí de donde les servirán los medicamentos.