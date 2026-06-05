Béjar se queda sin agua tras una nueva incidencia en la red de abastecimiento

La ciudad de Béjar afronta este viernes una incidencia en el abastecimiento de agua después de que a las 2:00 horas de la madrugada se detectara una avería en la tubería principal que transporta el agua desde el pantano hasta los depósitos municipales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Béjar, la rotura provocó la interrupción total de la entrada de agua al sistema, lo que ha ocasionado que los depósitos quedaran completamente vacíos.

La empresa adjudicataria del servicio trabaja de forma ininterrumpida sobre el terreno desde que se detectó la incidencia.

De acuerdo con las previsiones trasladadas por el Consistorio, la avería podría quedar completamente reparada en aproximadamente una hora, aunque ello no supondrá la recuperación inmediata del suministro en toda la ciudad.

El Ayuntamiento ha explicado que el principal problema deriva del vaciado total de los depósitos municipales, por lo que será necesario esperar al proceso de llenado antes de recuperar la normalidad en el abastecimiento.

El suministro regresará de forma progresiva

Una vez solucionada la rotura, el agua volverá a entrar en el sistema y comenzará el llenado de los depósitos.

Por este motivo, la presión y el suministro se irán restableciendo de manera gradual en los distintos barrios de Béjar a lo largo de la jornada.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la recuperación del servicio dependerá en gran medida de la capacidad de los depósitos para recuperar niveles suficientes de reserva.

Llamamiento al consumo responsable

Ante esta situación, el Consistorio ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para facilitar la recuperación del sistema.

En concreto, pide a los vecinos que, cuando el agua vuelva a llegar a los hogares, realicen un uso limitado al consumo imprescindible y eviten actividades que impliquen un gasto elevado de agua durante las próximas horas.

El Ayuntamiento de Béjar ha agradecido la paciencia y comprensión de los vecinos afectados y ha señalado que continuará informando sobre la evolución de los trabajos y la recuperación del servicio conforme se produzcan novedades.