Béjar se llena de ilusión con el Festival Vive la Magia

La ciudad de Béjar se convierte en escenario de fantasía con la llegada del Festival Internacional Vive la Magia, que se celebrará del 26 al 30 de diciembre. Una cita que llenará distintos espacios de la ciudad con ilusionismo, grandes espectáculos y actividades para toda la familia.

Este evento, impulsado por el Ayuntamiento de Béjar, forma parte de la programación navideña y propone una oferta cultural variada, donde el misterio, el humor y la emoción se dan la mano en espectáculos para públicos de todas las edades.

Bajo la dirección artística del prestigioso mago Juan Mayoral y la dirección escénica de la reconocida ilusionista internacional Violeta Zheng, el festival ofrecerá números únicos que combinan estética visual cuidada y escenografías innovadoras.

Programación Festival Internacional Vive la Magia: