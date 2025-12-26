Béjar se llena de ilusión con el Festival Vive la Magia
Del 26 al 30 de diciembre, Béjar acoge el Festival Internacional Vive la Magia, con espectáculos para todos los públicos y artistas de renombre mundial.
La ciudad de Béjar se convierte en escenario de fantasía con la llegada del Festival Internacional Vive la Magia, que se celebrará del 26 al 30 de diciembre. Una cita que llenará distintos espacios de la ciudad con ilusionismo, grandes espectáculos y actividades para toda la familia.
Este evento, impulsado por el Ayuntamiento de Béjar, forma parte de la programación navideña y propone una oferta cultural variada, donde el misterio, el humor y la emoción se dan la mano en espectáculos para públicos de todas las edades.
Bajo la dirección artística del prestigioso mago Juan Mayoral y la dirección escénica de la reconocida ilusionista internacional Violeta Zheng, el festival ofrecerá números únicos que combinan estética visual cuidada y escenografías innovadoras.
Programación Festival Internacional Vive la Magia:
-
Viernes 26, 19:00h – Convento San Francisco:
Julián y Pendorcho presentan “El circo del Sr. Julián”.
-
Sábado 27, 10:30 a 12:30h – Centro “El Mercao”:
Escuela de Magos, un taller para menores a partir de 6 años (máximo 30 participantes; inscripción en cultura@aytobejar.com).
-
Domingo 28, varias sesiones – Hall del Teatro Cervantes:
El Mago Román presenta “Laberinto de Ilusiones”.
-
Lunes 29, 18:00 y 20:00h – Plaza del Solano:
Jon Ander con “Magia Anderground” (en caso de lluvia, se traslada al Convento San Francisco).
-
Martes 30, todo el día – Parque Municipal y C/Mariano Zúñiga Rodríguez:
Lore Lavand y El baúl del mago ofrecerán múltiples pases de “Presente”; y Leo Bordigoni cerrará el festival con “Jajakadabra” a las 19:00h (también trasladable al convento en caso de lluvia).