Quinto premio de la Lotería de Navidad vendido en Béjar

La suerte ha sonreído a Béjar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. El número 23112, agraciado con un quinto premio, ha sido vendido en la administración de Lotería Maytena, situada en la calle Mayor de Reinoso.

El 23112 está dotado con 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros por décimo, y ha sido uno de los números más madrugadores en salir del bombo. La administración bejarana de Maytena, ha confirmado que al menos se han vendido 10 décimos en ventanilla, aunque no descarta que se haya vendido un número mayor décimos.

Además, otro quinto premio ha sido repartido en Guijuelo, ampliando la fortuna por la provincia de Salamanca.

Por su parte, en la capital, Salamanca, se ha registrado un importante premio: el tercer premio (número 90693), vendido en dos conocidas administraciones situadas en la calle Toro y Rúa Mayor.

Premios principales del sorteo 2025

El gran protagonista del día ha sido el primer premio, el Gordo, con el número 79432, que reparte 4 millones de euros por serie. Este ha caído principalmente en La Bañeza (León), además de en Villablino, La Pola de Gordón y Madrid.

El segundo premio, correspondiente al número 70048, ha sido vendido íntegramente en una administración de la calle Barquillo, en el barrio de Chueca (Madrid), y está dotado con 1.250.000 euros por serie.

A pesar del protagonismo de otras ciudades, Béjar ha vuelto a ser tocada por la suerte. El 23112 ya forma parte de la historia local como uno de los números que han llevado alegría a muchos hogares justo antes de la Navidad.

- Noticia en redacción -