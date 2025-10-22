Béjar celebra el Día de las Bibliotecas con un homenaje a Eduardo Mendoza

La ciudad de Béjar se suma este viernes, 24 de octubre, a la conmemoración del Día de las Bibliotecas 2025 bajo el lema "Contra la desinformación: bibliotecas". La Biblioteca Municipal ha preparado varias iniciativas para destacar el papel crucial de estos espacios en la sociedad actual, en especial en la lucha por la veracidad informativa.

Entre las actividades programadas, destaca la creación de un nuevo marcapáginas conmemorativo para los usuarios y la instalación de un Punto de Interés dedicado al escritor Eduardo Mendoza, recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Con esta acción, la biblioteca rinde homenaje a la trayectoria literaria del autor, al tiempo que promueve la lectura de sus obras entre la ciudadanía.

El lema elegido este año busca resaltar la importancia de las bibliotecas —sean públicas, escolares, universitarias o especializadas— como espacios que no solo ofrecen acceso a información verificada a través de libros, prensa y bases de datos, sino también como centros que, mediante el uso adecuado de las nuevas tecnologías y la labor de su personal, combaten activamente la desinformación.

Desde el Ayuntamiento de Béjar se anima a los vecinos a participar en esta celebración y a redescubrir el valor de las bibliotecas como garantes del conocimiento riguroso y contrastado.