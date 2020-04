Las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta

Desde la mañana de hoy, día 14 de abril, las banderas oficiales de este ayuntamiento, ondean a media asta como respuesta a la polémica suscitada entre la ciudadanía.

El Equipo de Gobierno asegura que no es su intención “faltar al respeto de las víctimas como muchas personas creen ver en mantenerlas izadas, y sí necesitamos todo nuestro tiempo y energía para trabajar en la lucha contra la pandemia”. Responden así a la demanda del PP de Béjar que se ha extendido a las redes sociales. Aunque no de forma mayoritaria. En este sentido cabe destacar la existencia de dos corrientes en las RRSS. Por un lado el de los usuarios que apoyaban la propuesta del PP y por otro los que consideraban que el PP politizaba la pandemia y recriminaba su actitud, instando al gobierno local a adoptar medidas eficaces, no relacionadas con las banderas.

Cambio parada de autobús

Con motivo de los trabajos de rehabilitación que se están ejecutando en la Estación de Autobuses, a partir del jueves, 16 de abril, los autobuses interurbanos cambiarán la ubicación en cuanto a su llegada y salida.

Se establece como punto de llegada y salida y por tanto de subida y bajada de viajeros, la Avenida de Fernando Ballesteros, junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

Por este motivo quedan suspendidos los aparcamientos de dicha zona, a partir de mencionado día, rogando a la ciudadanía no aparcar en los puntos debidamente señalizados.