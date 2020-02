El Ayuntamiento privatizará otra vez la zona azul 

El pleno de enero aprobó, con el voto en contra de Tú Aportas, la privatización de la zona azul de las calles y el aparcamiento de El Murallón, con una memoria que no valoraba que el propio Ayuntamiento pudiera gestionarlo.

La postura de TAB es que el Ayuntamiento lo llevara a cabo a través de un modelo de gestión directa para que los ingresos repercutirán directamente a la ciudad.

Tú Aportas se opuso en el pasado pleno de enero a la aprobación de la memoria que sacaba adelante el modelo de gestión indirecta (privatización) de la zona azul de la ciudad. La zona O.R.A. estaba controlada hasta ahora por la empresa DORNIER y ha sido prorrogada durante unos meses por parte del Equipo de Gobierno del Partido Socialista hasta que se apruebe el nuevo pliego de condiciones.

El portavoz de Tú Aportas expuso de una manera rigurosa las contradicciones en las que estaba incurriendo la memoria aprobada al no contar con los requerimientos que el informe de Secretaría exponía en el mismo. Ni siquiera se hacía en el documento una comparación económica ni legal sobre la posibilidad de que el propio Ayuntamiento pudiera regular el aparcamiento desde un modelo de gestión directo. “…Toman ustedes una decisión (la de privatizar el servicio) sin incorporar a la memoria los informes preceptivos requeridos por secretaría para discernir, para discutir, para dialogar, para estimar, para diferenciar…..si la municipalización es, o no, más rentable no sólo económica, sino socialmente para los Bejaranos. Deciden a su riesgo y ventura hipotecar el futuro de los ciudadanos para adjudicar a una empresa privada la gestión del servicio de aparcamiento en las vías públicas y en el párking de El Murallón..” argumentó Javier Garrido, portavoz de TAB.

La memoria salió adelante con el apoyo del equipo de Gobierno del Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos que optaron por no valorar dichas contradicciones y volver a sacar a concurso el servicio. Desde Tú Aportas se defendió que el modelo de gestión directa de los servicios públicos para ciudades de menos de 20000 habitantes es mucho más eficiente que el privado como ya se ha demostrado en muchas ciudades de España y en el resto de Europa.