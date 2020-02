Alberto Bejarano: “Me siento bien y quiero disfrutar sobre la bicicleta” 

El ciclista de Béjar, Alberto Bejarano, concede una entrevista a SER Béjar donde repasa lo que fue su año 2019 y lo que espera de la nueva temporada que se inicia este próximo fin de semana.

Pregunta: Lo primero Alberto, es saber cómo te encuentras del atropello que sufriste el pasado verano mientras entrenabas

Respuesta: Bien, afortunadamente me recuperé bien y ya con ganas de pasar página y que terminé todo el proceso judicial. Estamos en espera de juicio por que se consiguió identificar al conductor del vehículo y poder cerrar este capítulo.

P: Este fin de semana de Carnaval ha tenido lugar la primera concentración del equipo ¿Cómo se presenta la temporada?

R: Ya es mi cuarta temporada en el equipo AC, este año hemos estado en Valencia concentrados, empezando la puesta a punto de cara a la primera cita del año este sábado.

P: ¿Cómo es una concentración de este tipo Alberto, se asemeja a las que hacen los ciclistas profesionales?

R: Bueno, se parecen, pero son más reducidas por motivos laborales. Lo bueno de AC Hotels es que la familia y pareja viaja con nosotros y cada año se cambia de ubicación.

P: ¿Se consigue compaginar la vida laboral y personal, con la deportiva?

R: Es complicado porque requiere mucho tiempo de entrenamiento, recuperarse... los días pasan volando: entrenas, llegas a casa, te das una ducha y vas a trabajar... y cuando llegas a casa son las once de la noche y ya piensan en lo que vendrá al día siguiente. Ahí te das cuenta de que a veces descuidas la vida personal, y por ello es importante intentar repartir al 50%.

P: ¿Alguna vez, esa dificultad de cuadrar agendas, te he hecho plantearte el dejarlo?

R: Muchas veces. Y también después de una mala carrera. Todos los ciclistas nos decimos “esta es la última, lo dejo” pero los días buenos los acaban compensando y eso que son muy poquitos. Pero saben tan bien que te compensan todas las dificultades.

P: En el año que hemos dejado atrás, aparte del mal momento del atropello ¿ha habido alguna carrera que recuerdes que haya salido particularmente mal?

R: Pues fíjate, en 2019 creo que ha sido el año en que menos carreras malas recuerdo. Quizás no he conseguido muchos primeros puestos, pero creo que ha sido mi mejor año. Creo que he sido un corredor más maduro, he estado más en forma. Además, tuve un cambio laboral que me vino muy bien y a finales de abril empecé a sentirme mejor y a estar adelante en todas las carreras. Si tuviera poner nota al año, le daría un notable. Hice séptimo en el campeonato de España, pero tuve opciones hasta el último kilómetro de luchar por el título.

P: ¿Cuáles son los objetivos de esta campaña para Alberto Bejarano? ¿Luchar por ser campeón de España?

R: No sé, creo que el circuito de este año que será en Mallorca en el mes de septiembre, no se adapta demasiado a mis características. El equipo tiene medio para que luchemos por ello, pero prefiero ahora mismo no pensar en ello.

P: Me decías que te sientes en muy buena forma física y la primera cita del calendario está a la vuelta de la esquina....

R: Y además la primera carrera es valedera para la copa de España. Este año la idea del AC no es luchar por el liderato, porque nos desgasta y condiciona en el resto de las pruebas, y vamos a intentar correr lo que nos apetezca semana a semana. Iremos viendo, yo no descarto nada. Además, aun no tengo cerrado mi calendario. Si tengo claro que estaré en Béjar una vez en la Marcha Bedelalsa. Y este año quiero probar en carreras de gran fondo como la Quebrantahuesos, más cortas de duración, pero muy exigentes, sobre todo por el reto personal que supone.

P: ¿Sueles venir por aquí y compartes entrenamientos con otros corredores de la zona de Béjar?

R: Sí claro, además de en fechas concretas como en navidad o Semana Santa no se puede faltar y siempre se saca un hueco para entrenar. Además, aquí hay grandes corredores y sirve para ponerse a prueba y evaluar cómo va la temporada.

P: Muchas gracias, Alberto y mucha suerte