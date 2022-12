Seguimiento masivo de la huelga sanitaria en Salamanca

Los profesionales dependientes de la Dirección de Enfermería del CAUSA que realizan Guardias Localizadas han realizado un seguimiento masivo de la huelga convocada para hoy día 1 de Diciembre a pesar de los servicios mínimos abusivos y ante la falta de diálogo de la Consejería.

Los profesionales convocados a la huelga decidieron continuar en la tarde de ayer con la misma, ante la falta de interés negociador por la Consejería que desterró la propuesta de mediación que realizaron de que fuera Inspección de Trabajo “el hombre bueno”, para abrir una negociación que fue estéril en la mayoría de las reivindicaciones en su único encuentro el día 23 y que se realizó para negociar los servicios mínimos a los que no se llegó a un acuerdo.

La respuesta ha sido masiva. Cerca del 100% (94% a las 8:15) de los convocados que no estaban adscritos como servicio mínimos han secundado el paro que ellos mismos convocaron. Estamos hablando de cerca de 70 profesionales convocados y que implican unos servicios mínimos que sobrepasan en algunos casos los profesionales habituales en un domingo que es como se establecen los mínimos en sanidad y en otros los mínimos es el 80% de la plantilla o su totalidad. A pesar de estas dificultades impuestas por una Consejería intransigente, el éxito de la convocatoria ha sido sorprendente.

“Ningún paciente con urgencia vital dejara de ser atendido, como no puede ser de otra manera, la huelga es a la administración, no a los pacientes y no vamos a causar ningún daño añadido a la difícil situación de los mismos”, declaran los representantes sanitarios. “Seguimos reivindicando nuestras mejoras laborales e instamos a la Administración a entablar negociaciones reales para llegar a acuerdos. Esta Consejería no cuida a sus profesionales de Salamanca a pesar de ser de una inestimable cualificación, hoy somos unos pocos quienes nos levantamos pero mañana será el hospital entero, por el maltrato y desprecio que se nos tiene”, concluyen.