Sergio Dávila y Mencía González ganan el Open Nacional de Béjar

El XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar de Tenis concluyó este domingo con las victorias de Sergio Dávila Godoy y Mencía González Fernández en las categorías absolutas masculina y femenina.

Las instalaciones deportivas de La Cerrallana acogieron las finales de todas las categorías después de una intensa semana de competición. Jugadores, familiares y aficionados acompañaron una jornada marcada por el buen ambiente y el elevado nivel deportivo.

Mencía González remonta una exigente final femenina

La final absoluta femenina abrió la última jornada y se convirtió en el encuentro más largo del día. Mencía González tuvo que remontar ante Olaya León para conquistar el título después de más de dos horas de partido.

León se adjudicó el primer set en el desempate, pero González reaccionó para igualar el encuentro y terminó imponiéndose en el super tie-break por 10-5.

La finalista absoluta regresó poco después a la pista para disputar la final júnior femenina. En esta ocasión, Olaya León venció a Blanca Cano y cerró el torneo con un título y un subcampeonato.

Sergio Dávila se lleva el título absoluto masculino

En el cuadro absoluto masculino, Sergio Dávila confirmó las buenas sensaciones mostradas durante toda la semana. El jugador del Club de Tenis Cabezarrubia superó en la final a Juan Sebastián Pinzón, representante del CD Rubén Hernando.

Dávila se apoyó en un juego sólido y ofensivo para levantar el principal trofeo masculino del Open Nacional Ciudad de Béjar.

Campeones y finalistas del Open Nacional Ciudad de Béjar

La última jornada también incluyó las finales de las categorías alevín, infantil, cadete y júnior, tanto masculinas como femeninas.

Categoría Campeón o campeona Finalista Alevín femenino Noa Sánchez-Marín García (Betennis, Salamanca) Inés Rosario Martínez Boudajatta (CD Agustín Boje) Alevín masculino Pablo Vila Carrasco (Sport Ocio) Guillermo Moreno Muñoz (CT Vega Sport) Infantil femenino Claudia Martín Pérez (CT Vega Sport) Isabelle María Stingu (IQL Benidorm) Infantil masculino Isaac Zigler (CT Vega Sport) Pablo Dueñas Álvarez (Infinity Tennis Club) Cadete femenino Laura Sofía Antonio Mejía (CT La Salle) María Cayarga de Pablo (RGC Covadonga) Cadete masculino Ignacio Paunero Estébanez (CT Vega Sport) Alejandro Carrión Rodríguez (CT Daimiel) Júnior femenino Olaya León García (RGC Covadonga) Blanca Cano Rodríguez (CT Blas Infante) Júnior masculino Raúl Sánchez Romero (FAT) Álvaro Cepeda Martínez (CD Agustín Boje) Absoluto femenino Mencía González Fernández (SEK) Olaya León García (RGC Covadonga) Absoluto masculino Sergio Dávila Godoy (CT Cabezarrubia) Juan Sebastián Pinzón Oviedo (CD Rubén Hernando)

El torneo de Béjar prepara su 25.º aniversario

La entrega de trofeos puso fin a una semana en la que las pistas de La Cerrallana recibieron a numerosos jugadores y acompañantes. La celebración reforzó el papel del torneo dentro del calendario deportivo estival de Béjar.

La organización ya trabaja con la vista puesta en 2027, cuando el Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar alcanzará su 25.ª edición. El aniversario permitirá conmemorar la trayectoria de una competición consolidada como una de las principales citas tenísticas de España.