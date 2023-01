Pedro Delgado estará en la próxima edición de la Bedelalsa

FITUR, la Feria Internacional de Turismo, ha acogido este jueves la presentación de la décima edición de la Marcha Bedelalsa, prueba cicloturista que se celebrará en Béjar el domingo 21 de mayo.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Pabellón número 9, en el stand de la ciudad de Béjar, y ha contado con la presencia de la Delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, la Subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, los alcaldes de Béjar y Candelario, Antonio Cámara y Pablo Hernández, el Concejal de Deportes de Béjar, Luis Hernández, así como del exciclista segoviano y comentarista de televisión Pedro Delgado.

La presentación ha corrido a cargo de José Antonio del Álamo, presidente del Club Deportivo Bedelalsa, que ha destacado que “la principal diferencia con ediciones anteriores estará en el final en el alto de El Travieso, un final menos duro que el de años anteriores pero mucho más bonito por las características de la subida y las vistas”.

“El próximo 21 de mayo cumplimos diez ediciones y queríamos hacer algo un poco especial. Tenemos una zona envidiable para la práctica del ciclismo, con un entorno maravilloso y carreteras secundarias con poco tráfico. Hemos apostado por cambiar el final y la intención es ir alternando los finales de La Covatilla y El Travieso”, ha explicado Del Álamo.

La de El Travieso es una ascensión que cuenta con 14,1 kilómetros, un porcentaje medio del 6,45 por ciento y rampas de hasta el 12 por ciento, con su línea de meta ubicada a 1.848 metros de altitud.

Pedro Delgado ha confirmado su presencia en la prueba y ha aprovechado para recordar su victoria en la llegada a El Travieso en su época de juvenil, con poco más de 16 años.

“Me hace mucha ilusión ser un poco la imagen de esta edición. El Travieso me trae grandes recuerdos porque gané allí una de mis primeras carreras como ciclista con un equipo de Valladolid y recuperar esta subida me parece todo un acierto. No todo en la zona es La Covatilla y va a ser bonito rememorar la ascensión ya como `vieja gloria´ después de ganar con 16 y 17 años”, aseguró Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia de 1988 y de la Vuelta a España en 1985 y 1989.

La Marcha Bedelalsa abrió inscripciones el pasado 7 de enero con un cupo limitado a 1.000 plazas.