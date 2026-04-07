Miguel Heras afronta este fin de semana una de las pruebas más duras del trail

El atleta bejarano Miguel Heras será uno de los nombres destacados este fin de semana en la Unicaja Ultra Sierra Nevada 2026, que se celebrará del 10 al 12 de abril en Granada.

Heras vuelve a situarse en la élite del trail nacional participando en una de las pruebas más exigentes del calendario, con la presencia de destacados atletas tanto españoles como internacionales.

Junto a Heras estarán corredores como Andrés García Blanco, Iván Calvó, Juanjo Larrocha, Álvaro González o Víctor Pimentel, además de un potente elenco femenino con nombres como Ikram Rharsalla o Moana Lilly Kehres.

Un historial de victorias en Sierra Nevada

La presencia de Miguel Heras en esta prueba no es nueva. El corredor de Béjar ha sido uno de los grandes dominadores de la Ultra Sierra Nevada en la última década, con varias victorias que avalan su rendimiento en este exigente escenario de alta montaña.

Su idilio con Sierra Nevada se remonta al menos a 2017, cuando logró imponerse en la modalidad Ultra, confirmando su capacidad para rendir al máximo nivel en una de las pruebas más duras del calendario nacional.

En 2018, volvió a subir a lo más alto del podio tras una actuación sobresaliente en la que consiguió rebajar su propio tiempo y establecer un nuevo récord de la prueba.

Un año después, en 2019, repitió triunfo en una edición especialmente exigente, compartiendo la victoria con Marian Priadka, como se recoge en Miguel Heras y Marian Priadka comparten la victoria en la Ultra Sierra Nevada.

Una prueba de alta montaña y gran exigencia

La Ultra Sierra Nevada se caracteriza por su dureza, con recorridos que superan los 3.000 metros de altitud, lo que la convierte en un referente del trail de alta montaña.

Las diferentes modalidades —Ultra, Trail, Maratón, Media y Relevos— ofrecerán un espectáculo deportivo de primer nivel en un entorno natural único.

En este contexto, Miguel Heras parte como uno de los corredores a seguir, gracias a su amplia experiencia en pruebas de larga distancia.

Participación internacional y gran nivel competitivo

La edición de este año reunirá a 1.800 corredores de más de 45 nacionalidades, consolidando el carácter global de la cita.

Entre los participantes internacionales destacan atletas como Franco Oro, Pablo Van Hoorn o Vaidas Zlabys, lo que refuerza el nivel competitivo de la prueba.