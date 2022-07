Miguel Heras y Marta Escudero dominan la séptima edición de Ultrail La Covatilla

Disfrutando de cada kilómetro como si jamás hubiera corrido por esos senderos, haciéndose fotos con los voluntarios de los avituallamientos y demostrando que la edad no está reñida con el talento. Así volvió a ganar Miguel Heras la ultramaratón que recorre la sierra de Béjar, el sitio de su recreo. Con humildad, elegancia y autoridad. Sin rival. En esta ocasión no pudo batir su propio récord al presentar el trazado un recorte de 15 km respecto a su circuito habitual. Pero la exhibición fue idéntica a la que tiene acostumbrados a sus vecinos, quienes le idolatran a sabiendas de lo mucho que significa para el deporte bejarano. Con un tiempo de 6:21:05 alcanzaba la línea de meta con un margen de una hora sobre sus dos principales rivales, Jesús Bermejo (7:20:58), vencedor en 2019, y Luis Aparicio (7:22:14). No hubo margen para las sorpresas.

Todo comenzó a las 7:00 de la mañana desde el recinto ferial de Béjar, epicentro del evento. Allí tuvo lugar el día previo la recogida de dorsales, la feria del corredor y el briefing técnico. Por delante un recorrido de 60 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo a superar en una jornada donde el calor fue más sofocante de lo normal. Y se notó en el esfuerzo del grueso de los participantes. Más hidratación y avituallamiento que nunca. A cambio, la belleza de un entorno que, año tras año, no deja de sorprender a los corredores con rincones naturales de gran valor como las Lagunas de Trampal, Hoya Moros, La Ceja, Peña Negra o el pico La Covatilla, cumbre que presta su nombre al evento.

Si Miguel Heras ofreció un recital en categoría masculina, en la femenina la victoria estuvo algo más apretada. Al menos durante la primera mitad de recorrido, donde Ana Rico, vencedora de las dos últimas ediciones, lideró la prueba hasta el paso por La Garganta. La vallisoletana no pudo resistir el empuje de la asturiana Marta Escudero, quien finalmente se llevaba la victoria merced a un tiempo de 8:31:37. Un triunfo muy especial ya que es la primera gran ultramaratón que gana tras su vuelta a la alta competición. Ana Rico finalmente fue segunda (8:45:08) y Gabriela Sánchez completaba el podio femenino (8:57:49).

El Trail, prueba de la Copa de España de carreras en línea FEDME

La modalidad Trail, de 37 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo, servía este año como tercera prueba de la Copa de España de carreras en línea de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), un aliciente que llevó a muchos de los mejores especialistas de la modalidad hasta territorio bejarano. Entre ellos no faltó Adil Moussaoui, quien se adjudicó el triunfo venciendo con un crono de 3:47:54, una victoria que le afianza en el liderato de la Copa de cara a la última prueba en la Aguas de Teror Trail – Desafío Los Picos (30 de julio). En el podio acompañaron al corredor alicantino Jordi Alís (3:52:40) e Israel Cañamero (3:57:34).

Entre las féminas todas las miradas estaban puestas en la corredora vasca Oihana Kortazar, uno de los mayores talentos del trail running nacional en la última década y consagrada atleta con un palmarés de lujo. Y lógicamente, ganó con autoridad. Un crono de 4:27:32 para su primera vez en el Ultrail La Covatilla. Le acompañaron en el podio Marta Martínez (4:44:20) y Leticia Bullido (4:47:41).

En la categoría Promesa, cuyo recorrido presentó una distancia de 32 kilómetros, el triunfo fue para Álvaro García (3:05:06), corredor del Valle del Jerte y gran conocedor de la prueba, pues ha ganado en dos ocasiones la modalidad absoluta del Trail.

La última modalidad del programa fue la más corta, el X-Cross, de 16,5 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, con salida en el pueblo de Baños de Montemayor y meta en Candelario. Una prueba explosiva que este año acogía además la Copa de España en categorías Junior y Juvenil. De hecho, el junior Rodrigo Andueza se proclamó campeón absoluto del X-Cross con un tiempo de 1:28:26. Entre las chicas, Elena García Barrios marcaba el mejor crono: 1:51:30. Un itinerario más corto, de 9 km, completaron los adolescentes de la categoría cadete.

Miguel Heras y Ana Rico, campeones autonómicos

Por tercer año consecutivo Ultrail La Covatilla servía de escenario para el Campeonato de Ultra de la FDMESCYL. Los pronósticos no fallaron y se imponían con claridad los vigentes campeones y favoritos en las quinielas: Miguel Heras, atleta local, y Ana Rico, de Valladolid.

Con siete ediciones celebradas, Ultrail La Covatilla continúa creciendo como evento deportivo ofreciendo a los participantes una ocasión única para recorrer los entornos naturales más impactantes de la comarca de Béjar y acogiendo diferentes copas y campeonatos autonómicos y nacionales.