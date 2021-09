Los cicloturistas disfrutan del homenaje a Cubino en la III Xcorial Xtreme

Cerca de 300 cicloturistas disfrutaban este domingo, 26 de septiembre, de la III Marcha Cicloturista Xcorial Xtreme, que homenajeaba, este año, al exciclista profesional y ganador de etapas en la Vuelta a España, Tour de Francia y Giro de Italia, Laudelino Cubino. “Siempre es bonito que se acuerden de uno y más en esta tierra donde he conseguido triunfos muy importantes para mí. Hoy he subido por puertos que hacía muchos años que no subía y me han traído a la mente bonitos recuerdos. Además, he disfrutado mucho con todo la gente”, manifestaba Cubino al acabar su Xcorial Xtreme.

El evento, con medidas anti covid, discurría por un trazado de 119 kilómetros, con salida en El Escorial y meta en la subida empedrada ubicada junto al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Todos los participantes realizaban un recorrido duro y exigente, bajo un perfecto día otoñal, soleado y con buena temperatura. Además, los ciclistas pudieron conversar, hacerse fotos y disfrutar de la compañía de los exciclistas profesionales Laudelino Cubino, Daniel Moreno y José Almagro, además de los exfutbolistas profesionales, David Villa y Víctor Sánchez del Amo.

2.500 metros con El León, Los Ángeles de San Rafael, Navacerrada-7 Revueltas y La Penosilla

A las 8:30 de la mañana y tras el aplauso en homenaje al bejarano Cubino, salían todos los participantes para afrontar la primera dificultad montañosa de la jornada, el Alto de El León, en el kilómetro 19. Los cronos se activaban en este puerto y el primero en pasar por la cima era Sergio González, con un tiempo de 23 minutos y 2 segundos, por delante de José Almagro y José Antonio Aparicio.

Tras una parada en San Rafael para reagrupar a los ciclistas y recordar la memoria de Manuel Román Gea, fallecido en un accidente de tráfico mientras montaba en su bicicleta, el pelotón volvía a poner rumbo hacia las altas montañas de la Comunidad de Madrid. Los integrantes del pelotón afrontaban el segundo puerto del día, Los Ángeles de San Rafael y, tras el descenso, llegaban a los pies del mítico puerto de Navacerrada, por el lado segoviano, también conocido como 7 Revueltas. La ascensión era cronometrada y los cicloturistas más fuertes se ponían en cabeza. José Antonio Aparicio se destacaba primero. Y se formaba un grupo perseguidor de 10 ciclistas. Finalmente, Aparicio era neutralizado y pasaba primero por el alto el exciclista profesional ganador de 3 etapas en la Vuelta a España, Dani Moreno, que marcaba el mejor tiempo, 29 minutos y 3 segundos, seguido por su amigo José Almagro, y Sergio González.

En el parking de Navacerrada se volvían a reagrupar los corredores y, muchos de ellos se avituallaban y aprovechaban para fotografiarse junto a sus ídolos, para afrontar un descenso tranquilo y afrontar la aproximación a El Escorial. A 4 kilómetros del Real Monasterio los más valientes giraban a la derecha para afrontar La Penosilla, un puerto corto, pero duro, con 14 curvas de herradura y una pendiente media del 8% de ascensión, en la que más de uno sufría para coronar. Aalvik Estein pasaba primero por el alto, con un tiempo de 7 minutos y 31 segundos, seguido por Sergio González y José Almagro. A partir de ese punto comenzaba el esterrato, zonas de tierra y arena, lo que hacía que el descenso fuera lento y técnico para los participantes, pero sin más complicaciones. Y tras esa zona pasaban todos los ciclistas a la zona más histórica de la Marcha, el Parque de la Herrería, con su recta final ascendente y adoquinada frente a las puertas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde se encontraba la línea de meta, en la que pasaba primero Ricardo Cárdenas. Los cicloturistas invertían un tiempo superior a las 5 horas, tras completar 119 kilómetros y 2500 metros de desnivel positivo.

Sándwiches y premios para disfrutar del esfuerzo

Tras finalizar la Marcha, los miembros del Club Ciclista Escurialense y organizadores de la prueba, Victorino López y Juan Manuel Mateos, junto con la alcaldesa de San Lorenzo de el Escorial, Carlota López, y el alcalde de El Escorial, Cristian Martín, premiaban a los corredores y corredoras más jóvenes, que eran Alejandro González y, la Campeona de España de XC Maratón, Alba Corralejo; y más veteranos, Patricia García y Jesús María Martínez; además de entregar una placa a Óscar Jiménez, por su implicación en las pruebas del Club, mientras que el resto de cicloturistas disfrutaban de unos emparedados de Olmedo Sándwiches y unos pasteles de Paco Pastel.

La prueba se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de los Ayuntamientos de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, Patrimonio Nacional, la Federación Madrileña de Ciclismo, Autoescuela Crespo-Paco García, la Real Federación Española de Ciclismo y las empresas Paco Pastel, Martín Juez Instalaciones, Last-Lap Eventos y Comunicación, Joe Weder Victory Endurance, X-Sauce, Ciclismo a Fondo y Coca-Cola.