Béjar acogerá el doble amistoso de las Guerreras Juveniles

La ciudad de Béjar volverá a situarse en el mapa del deporte nacional con la celebración de dos encuentros amistosos de la Selección Nacional Juvenil Femenina de balonmano, que se enfrentará a Eslovaquia los días 5 y 7 de marzo en el pabellón municipal "Antonio Sánchez de la Calle".

El combinado dirigido por Cristina Cabeza disputará ambos partidos el jueves 5 a las 20:00 horas y el sábado 7 a las 19:00 horas, en lo que supondrá una oportunidad para que la afición bejarana disfrute de balonmano de primer nivel, con la presencia de la actual campeona de Europa en categoría juvenil.

No es la primera vez que la Selección Juvenil Femenina elige Béjar como sede de su preparación. En los últimos años, el combinado nacional ya ha desarrollado concentraciones y encuentros en la ciudad, consolidando las instalaciones deportivas municipales como un enclave habitual dentro del calendario de trabajo de la Real Federación Española de Balonmano.

Concentración en Béjar durante una semana

La estancia del equipo nacional en Béjar se enmarca en una concentración que se desarrollará entre el 2 y el 9 de marzo. Durante esos días, las Guerreras Juveniles realizarán dobles sesiones de entrenamiento en las instalaciones deportivas municipales.

La expedición partirá desde la estación Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes rumbo a Béjar, donde trabajará intensamente antes de cerrar la semana con el doble enfrentamiento ante el conjunto eslovaco.

Un test clave antes del Mundial

Cristina Cabeza ha convocado a 17 jugadoras para esta cita, subrayando la importancia de la semana de trabajo. La seleccionadora ha señalado que se trata de "uno de los pocos test que tenemos antes del Mundial", destacando además que la concentración permitirá probar a jugadoras que han sido observadas en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

El rival no será sencillo. Eslovaquia llega como vigente campeona de Europa, lo que convierte los encuentros en una exigente prueba para el combinado nacional. "Estamos muy contentos de volver a reunirnos como equipo nacional y con ganas de competir contra un rival que sabemos que nos va a poner las cosas muy difíciles", ha afirmado la técnica.