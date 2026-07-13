El bejarano Álvaro García gana la Copa de Castilla y León de Carreras en Línea

El corredor bejarano Álvaro García Hernández se ha proclamado ganador de la XX Copa de Castilla y León de Carreras en Línea después de imponerse en la Serrota Xtreme, prueba que cerró el calendario autonómico el sábado 11 de julio en la localidad abulense de Pradosegar.

García Hernández, integrante del C.D. 2007 Trail, completó una destacada actuación en el exigente recorrido por la Sierra de La Serrota y consiguió el triunfo en la categoría absoluta masculina. El título femenino fue para Rocío Domínguez Martín, del C.D. Solorunners Valladolid.

Álvaro García se impone en la Serrota Xtreme

La última cita de la Copa de Castilla y León comenzó a las 8.30 horas en la Plaza Nueva de Pradosegar. Los participantes afrontaron un trazado circular de 25 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en el municipio abulense.

El recorrido atravesó el Barrio de Arriba, el Arroyo de los Tejos y el Prado de la Plata antes de alcanzar la cima de La Serrota, situada a 2.292 metros de altitud. Desde allí, los corredores iniciaron un descenso técnico por el Collado de la Honda y la zona de Cepeda de la Mora.

La prueba continuó junto a las ruinas de la ermita de San Martín de La Serrota y por el paraje de La Gargantilla. El itinerario combinó pistas forestales, caminos tradicionales, senderos y tramos rocosos de alta montaña, lo que exigió un elevado nivel físico y técnico.

En la clasificación absoluta masculina, Álvaro García Hernández logró la victoria por delante de Pablo Santos Martín, del C.D. Running Aguilar. La tercera posición correspondió a Javier Muñoz Nájera, corredor del C.D. DLC Trail Team.

El deportista bejarano ya había alcanzado el liderato provisional de la competición durante la temporada, tras las pruebas anteriores del circuito autonómico. Su resultado en Pradosegar le permitió confirmar finalmente el título de la vigésima edición de la Copa.

Rocío Domínguez conquista el título femenino

En la categoría absoluta femenina, Rocío Domínguez Martín confirmó su buen momento deportivo y se adjudicó tanto la victoria en la Serrota Xtreme como la clasificación general de la Copa de Castilla y León.

La corredora del C.D. Solorunners Valladolid estuvo acompañada en el podio por Laura González Zorita, del C.D.FED. TrailPunks, y por Patricia Rodríguez Gómez, representante del club organizador DLC Trail Team.

De este modo, Álvaro García Hernández y Rocío Domínguez Martín cerraron la temporada como campeones absolutos de la competición autonómica de carreras en línea.

Campeones de las categorías infantil y cadete

La Serrota Xtreme también decidió los títulos de la VII Copa Infantil y Cadete de Castilla y León.

En categoría cadete, los campeones fueron Ander Arribas Cavia, del C.D. Montaña Modubeos, y Paula Martín Fernández, del C.D.FED. Carinn Trail.

En categoría infantil, la Copa concluyó con las victorias de Jorge Frontera Sanz, del C.D. Ecosport, e Irene Martín Fernández, también perteneciente al C.D.FED. Carinn Trail.

Los podios de las categorías inferiores quedaron configurados de la siguiente manera:

Cadete femenina: Paula Martín Fernández y Vega Jiménez Rubio.

Paula Martín Fernández y Vega Jiménez Rubio. Cadete masculina: Ander Arribas Cavia y César Aceña Esteban.

Ander Arribas Cavia y César Aceña Esteban. Infantil femenina: Irene Martín Fernández y Maia Alonso Navarro.

Irene Martín Fernández y Maia Alonso Navarro. Infantil masculina: Jorge Frontera Sanz, Tomás Olivar Camisón y Saúl Jiménez Rubio.

La Copa de Castilla y León cierra su vigésima edición

La competición disputada en Pradosegar puso el broche final a una temporada que ha reunido a algunos de los principales especialistas en carreras por montaña de Castilla y León.

La prueba estuvo organizada por el Club DLC Trail Team, el Ayuntamiento de Pradosegar y la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.

El calendario autonómico de carreras por montaña retomará la actividad el 26 de septiembre con la Peñalara Vertical Trail, prevista en La Granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia.