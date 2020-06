Vecinos de Sotoserrano molestos con la decisión municipal de cambiar un transformador

Un grupo de vecinos de Sotoserrano cuestiona una decisión del consistorio que califican como “reprobable, injusta y presuntamente ilegal”. En el último pleno de la localidad, se aprobaron los planes provinciales bianuales con un importe aproximado de 100.000 € de los cuales 63.000€, es decir el 63% estarán destinados a cambiar de lugar un transformador eléctrico. Los vecinos consideran que no es urgente ni necesario puesto que “funciona bien”.

Para los vecinos no se trata sólo del hecho que se invierta el 63% de la partida de la Diputación de Salamanca. Éstos denuncian que la razón del proyecto es porque la casa del concejal de urbanismo se edificó pegando a ese transformador que ya estaba allí antes que la vivienda. “No nos parece Justo que se gaste el 30% del presupuesto total del municipio, con la que está cayendo y la falta que hace ayudar a los vecinos, en una obra que no es un beneficio ni un bien común sino para un beneficio particular de un miembro del consistorio, familiar del alcalde”, aseguran los vecinos que denuncian las posibles implicaciones legales que se pudieran derivar.

”Todo esto, en unos momentos de máxima vulnerabilidad para todos los vecinos que en mayor o menor medida nos hemos visto muy afectados por la crisis social y económica que conlleva la pandemia del COVID y con la impotencia que supone tener al frente de un municipio una persona que está más preocupado en solucionar asistíos personales y familiares que velar por el bien común”, denuncian los vecinos, que proponen que el dinero se destine a arreglar captaciones de agua o caminos que están en malas condiciones.

Alcalde

Por su parte el alcalde justifica la medida en "garantizar el suministro eléctrico a dos terceras partes de los vecinos del municipio". El transformador suministra de energía eléctrica a más de 350 vecinos a los que suerte de electricidad. Hay que garantizar a futuro el suministro eléctrico de una zona para la que existen planes municipales de desarrollo como un centro de día. Sotoserrano se ubica en una zona de habituales caídas de tensión por su lejanía. Además, en la zona y dependientes del transformador se ubican un hotel, cooperativa, fábrica de jamones y diferentes dependencias municipales a las que se les debe garantizar el suministro.

El cambio de ubicación del transformador forma parte de un proyecto municipal que se inició hace 8 años, con el cambio de otro. El alcalde, Sebastián Requejo, defiende su postura y asegura que no se trata de beneficiar a ningún familiar, puesto que tiene primos en un partido y otro, PP y PSOE. La casa que se encuentra al lado del transformador es de los padres y no de su primo. Asegura que la protesta que die partir de una plataforma vecinal tiene único artífice movido por otro tipo de intereses "no existe tal plataforma", defiende.