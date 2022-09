El PSOE denuncia que el consejero de Medio Ambiente discrimina a parte de los salmantinos

El PSOE de Salamanca considera que la Junta de Castilla y León llega tarde en su respuesta a los incendios como el de Monsagro y discrimina entre “ciudadanos de primera y de segunda”, puesto que el consejero de Medio Ambiente solo se ha reunido este lunes con los alcaldes de algunos municipios afectados y no con los de otros fuegos como el de Candelario. “Hay salmantinos a los que recibe y salmantinos a los que no recibe”, aseguran desde el PSOE.

Los socialistas denuncian la “cobardía” de Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha decidido reunirse con los alcaldes en el salón de plenos del ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, municipio que no fue afectado por ninguno de los incendios. A juicio del PSOE, esto demuestra que el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco "no quiere dar la cara tras el completo fracaso de su política forestal y de lucha contra incendios en toda Castilla y León y en Salamanca en particular".

Tras los devastadores incendios del verano, el PSOE vuelve a exigir una "revisión total" del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, el INFOCAL, y que se aumenten las partidas presupuestarias para dotar con más personal y medios a quienes combaten el fuego en la comunidad.

Para los alcaldes socialistas de las localidades dañadas por el fuego, es fundamental que se ponga en marcha una política de discriminación positiva a favor de los municipios que han sufrido los incendios, de manera que cuenten con ventajas en las próximas convocatorias de subvenciones. Es el caso, señalan, de aquellas ayudas relacionadas con la biosfera y que dependen de la Junta.

Además, los socialistas piden para las localidades afectadas subvenciones finalistas que garanticen una recuperación socioeconómica del territorio.