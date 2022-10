Los vecinos de Los Praos de Béjar reparten la Lotería de Navidad

La directiva del colectivo vecinal de Los Praos ha puesto en conocimiento de sus vecinos, socios que la Lotería de Navidad será entregada en la sede de la Asociación desde el día 10 al 21 de Octubre de 2022, excepto sábados y festivos, en horario de 11:00 a 13:00 y miércoles de 5 a 7 de la tarde.

En este mismo orden de cosas, los responsables del colectivo han dado a conocer que en la sede de la asociación también se va a proceder al cobro de recibos. Será igualmente en las fecha y horario indicado en la entrega de lotería, para aquellos que aún no lo hayan hecho. Se entregará un regalo a los que paguen en la sede. Los socios que no estén al corriente de pago el día 15 de diciembre de 2022, serán dados de baja y no tendrán derecho a lotería.