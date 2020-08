Tu Aportas declina la oferta del PSOE para formar un gobierno local

Tu aportas ha anunciado, por medio de su portavoz y concejal, Javier Garrido Novoa, que no existe ninguna cuestión personal entre él y la alcaldesa. Valoró la oferta del PSOE —pasar a formar parte del gobierno local en las áreas que deseasen— como de mero mercadeo.

Para Garrido la solución no es mercadear con los cargos sino la valoración de ofertas políticas. Por esta razón su grupo permanecerá realizando una oposición "leal y crítica". De la misma manera, siguen exigiendo la dimisión de la alcaldesa por su actitud "personalista y prepotente". Aceptarían el gobierno del PSOE con otro representante al frente del equipo de gobierno. De momento se abstendrán o votaran en contra a las propuestas de las sesiones si éstas no les convencen. Aunque no se han planteado la moción de censura por el momento.

Para Javier Garrido fue curioso que se delegara el ofrecimiento en el portavoz socialista y que éste no supiese que las decisiones en el grupo independiente se adoptan en asamblea, algo que, según el portavoz, no sucede en el PSOE. El concejal de Tu Aportas considera que la oferta es la constatación de la paralización municipal debido principalmente a la actitud de la alcaldesa. Solicitó mayor talante negociador y menos imposiciones. Como la del proceso de privatización de la Zona Azul (ORA) para lo que no se ha contado con el resto de los grupos municipales.

Hospital de Béjar

Tu Aportas no se cree las promesas de la consejera de sanidad sobre la restitución de medios del hospital de Béjar y criticó que la alcaldesa, que convocaba una manifestación de forma unilateral, se mostrase de nuevo tibia y sumisa con respecto a la actitud de la Junta, que no quiere que Béjar y otras zonas del sur tengan un hospital comarcal.