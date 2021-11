El PP asegura que existe un informe policial relativo a la actitud de la alcaldesa en la fiesta

El Partido Popular ha comparecido ante los medios esta mañana para dar a conocer su postura en el caso que enfrenta a la alcaldesa con la actuación policial durante una fiesta el pasado sábado. Los Populares han dado a conocer la denuncia interpuesta por la Policía Local en el juzgado y la existencia de un informe policial relativo a la actitud de la edil durante la intervención en la citada fiesta de jóvenes.

Los Populares quienes se personarán en el juzgado lo antes posible para interponer la correspondiente denuncia, por lo que consideran la comisión de diversos delitos penales, confían en la dimisión voluntaria de Elena Martín Vázquez. “La alcaldesa debe estar muy relajada en la feria de INTUR”, manifestó.

Alejo Riñones también ha pedido la dimisión del concejal de Transparencia, Antonio Cámara, por su falta de transparencia durante este caso.

Moción de Censura

En relación a la presentación por parte de Tú Aportas Béjar de una moción de censura para echar a la alcaldesa de Béjar, Alejo Riñones ha preferido no pronunciarse y confía en la dimisión de la alcaldesa. De no producirse la dimisión, los Populares tendrán que decidir si apoyan la moción presentada por TAB y hacen alcalde a Javier Garrido o bien mantienen a la alcaldesa en su puesto a pesar de todas las denuncias efectuadas.

PSOE

Tanto la alcaldesa de Béjar como el portavoz de los socialistas bejaranos, a quienes se ha dirigido i-bejar.com, guardan silencio, El portavoz socialista, José Luis Rodríguez Celador, ha dicho que se pronunciaran oficialmente cuando conozcan los pasos dados por los grupos de la oposición además de su comparecencia ante los medios. "No podemos hacer valoraciones por que no sabemos si se va a presentar una moción o no, es su derecho”, dijo en relación a la rueda de prensa de Tu Aportas, quien debe recabar antes los apoyos necesarios.