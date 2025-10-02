Residencia Mamá Margarita en Béjar
Béjar

Nueva edición de la Ruta de Trajano el próximo 12 de octubre

Residencia Mamá Margarita, Béjar

Redacción i-bejar.com
Octubre 02, 2025

La Ruta de Trajano unirá Hervás, Baños de Montemayor y Béjar en un recorrido de 21 km que combina senderismo, historia y naturaleza.

Busto de Trajano

Busto de Trajano (archivo)

Cartel XI Ruta de Trajano

El próximo 12 de octubre se celebrará la XI Ruta de Trajano, una cita ya consolidada para los amantes del senderismo, la historia y la naturaleza. El evento está organizado por los Ayuntamientos de Béjar, Hervás y Baños de Montemayor, enmarcado en las actividades de la Ruta Vía de la Plata.

La salida será a las 9:00 horas desde la estación de autobuses de Hervás, mientras que los participantes que se desplacen desde Béjar contarán con un autobús a las 8:00 horas desde la antigua estación de tren. La llegada está prevista en torno a las 15:30 horas en Béjar, tras completar un recorrido de aproximadamente 21 kilómetros.

El itinerario atraviesa enclaves de gran interés cultural y natural: el barrio judío de Hervás, el Camino del Mediano, Baños de Montemayor, la Calzada Romana, la estación de Puerto de Béjar, La Malena y la Calzada de Béjar, hasta finalizar en la ciudad textil.

El precio de la inscripción es de 8 euros, e incluye transporte, avituallamiento y seguro individual. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de octubre, pudiéndose formalizar en las Oficinas de Turismo de Hervás, Béjar y Baños de Montemayor de manera presencial, con pago en efectivo. Para quienes residan fuera, se ofrece también la opción de pago por Bizum.

Temas: 
Ruta Trajano
Béjar
Hervás
Baños de Montemayor
Senderismo
Rutas
camino natural

Noticias relacionadas