Nueva edición de la Ruta Senderista de Otoño en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar y los grupos de montaña locales se unen para organizar una nueva edición de la marcha senderista O...To...Ño 2023, programada para el próximo domingo, 29 de octubre. Esta ruta senderista de 14 km ofrece la oportunidad ideal para disfrutar en familia o con amigos.

El recorrido comenzará a las 9:30 h en el Parque Municipal "La Corredera", atravesando hermosos paisajes y parajes. La inscripción estará abierta del 12 al 25 de octubre a través del sitio web del Ayuntamiento de Béjar, con una tarifa de 5 € que incluye un regalo conmemorativo, degustación de hornazo, agua, refrescos o vino, así como un seguro de accidentes para los participantes.

Además, se ofrece la opción de un almuerzo en el Restaurante-Hotel-Casa Beletri por 15 €, que incluye un menú completo. Los interesados en la comida deben enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 608 228 061 y realizar el pago el día de la marcha antes de su inicio.

La Marcha O...To...Ño es ya una tradición en Béjar durante esta época del año. Una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza y la compañía de otros entusiastas del senderismo por los alrededores de la ciudad de Béjar.

Recorrido

Parque Municipal, Ctra. de Salamanca, C/ Obispo Zarranz y Pueyo, Puerta de acceso a la Finca Renacentista “El Bosque”, entrada por la “Puerta de La Alameda”, cruzando la Finca y saliendo por la Puerta de acceso al Monte Público “Los Pinos”, Camino de “La Canaleja”, Candelario C/ Las Eras, continúa por Pza. del Humilladero, C/ Pecudo, Po. De Miguel de Unamuno hasta las Piscinas Municipales, accediendo en este lugar, al Camino a la Central de La Abeja, continua por el camino entre la Central de La Abeja y Camino a Puente Nueva desde Llano Alto, continuando por mencionado camino hasta llegar al paraje denominado Llano Alto, continúa por el sendero descendente al paraje denominado El Castañar, continúa por la Ctra. entre Béjar y El Castañar hasta la confluencia con el camino de acceso al paraje denominado Fuente del Lobo, continúa por el sendero existente entre este paraje y el camino entre La Centena y La Francesa, continuando por mencionado camino hasta el acceso a la Finca La Francesa, desviándose por el acceso del sendero que nos llevará al denominado Camino Natural o Vía Verde, continuando por éste hasta llegar a la antigua estación de ferrocarril de Béjar donde finalizará la Marcha.