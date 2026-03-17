La película "Las locas del Obelisco" acerca Béjar al cine

El estreno de Las locas del Obelisco, que llegó a las salas españolas el pasado 13 de marzo, vuelve a situar a Béjar como escenario cinematográfico. Parte del rodaje de este largometraje histórico se desarrolló en localizaciones del municipio y su entorno, reforzando la proyección cultural de la ciudad dentro del panorama audiovisual.

Dirigida por Pablo Moreno y producida por Stellarum Films, la película se inscribe en el cine histórico y social contemporáneo, con una cuidada recreación de época y una marcada vocación de compromiso.

Un drama histórico basado en hechos reales

Ambientada en el Madrid de finales del siglo XIX, la historia retrata la llegada de miles de mujeres jóvenes a la capital en busca de sustento y su posterior explotación en redes de prostitución y trata.

El relato se centra en María Ana Allsopp, una joven de la alta sociedad que decide implicarse en la defensa de las mujeres más vulnerables. Junto al padre Francisco de Asís Méndez, impulsa la creación de la congregación de las Trinitarias, concebida como un espacio de acogida frente a una sociedad marcada por la desigualdad y la presión moral.

La obra plantea cuestiones como la dignidad humana, la explotación o la trata de mujeres, estableciendo un paralelismo entre el contexto histórico y problemáticas que siguen presentes en la actualidad.

Rodaje en Béjar y participación de vecinos

Uno de los elementos más destacados del proyecto es su vinculación con Béjar. Diversos espacios del municipio fueron utilizados para recrear la ambientación de época, integrándose en la narrativa visual del film.

Además, la producción contó con la participación de figuración local, lo que permitió implicar a vecinos y vecinas en el desarrollo del rodaje y fortalecer el vínculo entre el proyecto cinematográfico y el tejido social de la ciudad.

Este tipo de iniciativas contribuyen a consolidar a Béjar como enclave atractivo para producciones audiovisuales, con el consiguiente impacto cultural y promocional.

Valoración crítica y estilo cinematográfico

Las primeras críticas han destacado el enfoque humano del largometraje y su intención de recuperar historias invisibilizadas. También se ha subrayado el estilo narrativo sobrio de Pablo Moreno, caracterizado por el respeto a los hechos históricos y la profundidad emocional de los personajes.

Proyección en Béjar

La película será proyectada en Multicines Béjar del 20 al 25 de marzo en sesión diaria a las 20:00h