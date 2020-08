"Latidos de vida", el título del último poemario de Iván Parro

El autor, Ivan Parro, pone a la venta una nueva publicación, en esta ocasión se trata de un poemario con el título “Latidos de vida”. Contiene un conjunto de poesías sobre la vida, la muerte, la esperanza o los sueños entre otros temas. “Es seguramente el poemario más humano y personal que me han publicado hasta la fecha”, destaca el propio autor.

El poemario intenta recoger algunas cuestiones y aspectos de la vida, describiendo problemas, explicando desafíos, compartiendo algunas visiones del mundo que nos rodea y que a veces (o muchas veces) no atendemos, no prestamos ninguna atención, y simplemente nos dejamos llevar como si de un barco sin rumbo se tratara. “Estas poesías que presento en el libro pretenden reivindicar el valor de la vida, la necesidad de vivir, el recuerdo permanente de que solo tenemos esta oportunidad, este billete de ida pero sin vuelta, y que a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos que se presenten en el camino tenemos mucho que vivir y sentir”, destaca Parro, refiriéndose a su trabajo.

La promoción de la publicación se vio parada con la pandemia y el autor se encuentra en plena campaña de promoción del mismo. “Con la pandemia de la COVID-19 no he podido difundir ni publicitar como me hubiera gustado este libro, el cual es mi deseo compartir o recordar ahora con los lectores de esta publicación”

Las personas interesadas en la publicación pueden dirigirse al siguiente correo: ivanparro@ucm.es. Como promoción y hasta el 31 de agosto todos los pedidos realizados mencionando esta página, i-bejar.com, tendrán un descuento.