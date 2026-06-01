i-bejar cumple 25 años: un cuarto de siglo contando la actualidad de Béjar

El 1 de junio de 2001 se publicaba la primera noticia en i-bejar. Aquella fecha marcó el nacimiento del que acabaría convirtiéndose en el primer medio de comunicación digital de Béjar, en una época en la que Internet apenas comenzaba a abrirse paso como herramienta informativa.

El proyecto nació de la mano de Víctor Guinaldo, César Varillas y Fernando Blázquez, que apostaron por Internet como una nueva vía para acercar la información local a los ciudadanos cuando la presencia de medios digitales era todavía testimonial.

Con una vocación eminentemente local, i-bejar comenzó ofreciendo información sobre la ciudad, contenidos turísticos y servicios de utilidad para vecinos y visitantes. Con el paso de los años, el proyecto evolucionó hasta convertirse en un medio de comunicación centrado en la actualidad de Béjar y su entorno.

Actualmente, i-bejar se integra dentro de la empresa bejarana Comercial Studio, desde donde continúa desarrollando su actividad manteniendo el espíritu con el que nació hace ya un cuarto de siglo.

Cuando i-bejar inició su andadura, la mayoría de las conexiones a Internet se realizaban mediante módem telefónico, Google apenas comenzaba a consolidarse, los teléfonos inteligentes todavía no existían y las redes sociales tardarían años en transformar la forma de acceder a la información. Apostar por un medio digital local en aquel contexto suponía adelantarse a una transformación que apenas comenzaba.

Veinticinco años acompañando la actualidad local

Durante este cuarto de siglo, i-bejar ha informado sobre la vida política, social, cultural y económica de la ciudad, documentando acontecimientos que forman parte de la historia de Béjar.

Desde la actividad municipal hasta las fiestas populares, pasando por el deporte, el patrimonio, sucesos, turismo, el comercio o el movimiento asociativo, miles de noticias han quedado recogidas en un archivo digital que constituye hoy una valiosa memoria de la ciudad y de su entorno.

La evolución del propio medio ha ido de la mano de los cambios tecnológicos y sociales vividos durante estas dos décadas y media, manteniendo siempre una apuesta clara por la información de proximidad y el seguimiento de los asuntos que afectan directamente a los vecinos.

De los primeros datos de audiencia a la consolidación actual

La respuesta de los lectores llegó desde los primeros años de actividad. En sus diez primeros meses de vida, entre junio de 2001 y abril de 2002, i-bejar ya había superado las 150.000 visitas y acumulaba más de 642.000 páginas vistas.

Un año después, al cierre de 2003, las cifras alcanzaban las 443.842 visitas y 1.464.752 páginas vistas, situando al portal entre los sitios web más visitados de Castilla y León.

En los años siguientes, la audiencia continuó creciendo de forma sostenida. En 2005 el medio celebraba la cifra de 500.000 visitas, mientras que en 2007, coincidiendo con su sexto aniversario, rozaba los tres millones de visitantes acumulados desde su creación.

Aquel mismo año registró uno de los hitos informativos más destacados de su trayectoria durante la jornada de las elecciones municipales, con más de 51.000 páginas vistas en un solo día y más de 500 usuarios conectados simultáneamente, confirmando su papel como referencia para seguir la actualidad local en momentos de especial interés ciudadano.

La consolidación continuó durante los años posteriores. En 2011, i-bejar cerró el ejercicio con más de 1,5 millones de páginas vistas, reflejando la madurez de un proyecto que había nacido cuando Internet todavía era una herramienta desconocida para buena parte de la población.

Veinticinco años después de aquella primera noticia, los datos de mayo de 2026 superan las 160.000 visitas mensuales y las 630.000 páginas vistas, demostrando que la información de proximidad sigue ocupando un espacio relevante en la vida diaria de miles de lectores.

Reconocimiento dentro y fuera de Béjar

La aparición de i-bejar despertó interés desde sus primeros pasos. El lanzamiento del proyecto fue recogido por medios como El Adelanto de Salamanca, La Gaceta, Cadena SER Béjar y otras cabeceras de ámbito provincial y regional que destacaron la puesta en marcha de una iniciativa pionera en el panorama digital de Salamanca.

La repercusión del medio trascendió además el ámbito local. En noviembre de 2002, apenas año y medio después de su nacimiento, una referencia a informaciones publicadas por i-bejar aparecía en las páginas de El País, reflejando la visibilidad que el proyecto había alcanzado en sus primeros años de actividad.

La importancia de la información local

A lo largo de estos 25 años, el panorama mediático ha cambiado profundamente. Han aparecido nuevas plataformas, han evolucionado los hábitos de consumo informativo y la tecnología ha transformado la forma de comunicarse.

Sin embargo, la necesidad de conocer lo que ocurre más cerca sigue siendo la misma. La actividad de las instituciones locales, la vida cultural, los proyectos empresariales, los éxitos deportivos, las reivindicaciones vecinales o la conservación del patrimonio continúan despertando el interés de los ciudadanos.

En ese contexto, la información local sigue desempeñando una función esencial como herramienta de participación, conocimiento y cohesión social.

Un agradecimiento compartido

Este aniversario no sería posible sin los miles de lectores que, día tras día, han confiado en i-bejar para informarse sobre la actualidad de Béjar y su entorno. Su fidelidad es el principal impulso para mantener vivo este proyecto durante 25 años.

Nuestro agradecimiento se extiende también a las empresas, asociaciones, instituciones, anunciantes y entidades que, a lo largo de este tiempo, han confiado en i-bejar como vehículo para difundir sus iniciativas, actividades y proyectos. Su apoyo ha contribuido a consolidar un medio de comunicación comprometido con la información local y con la realidad de Béjar y su entorno.

Las personas detrás de cada noticia

Un medio de comunicación no son solo las visitas ni las noticias publicadas. Son las personas que lo hacen posible cada día.

Santiago Nieto es una de ellas. Durante muchos años fue la voz redactora de i-bejar, el que ponía nombre y contexto a lo que pasaba en la ciudad. Hoy sigue vinculado al proyecto, y su conocimiento de la realidad local sigue siendo uno de los activos más valiosos.

Junto a él, personas como Ignacio Coll, Raúl Martín, Miguel Gelabert, Pilar Campo, Óscar Rivadeneyra, Nacho Blázquez, Ignacio Tapia, Pepe Muñoz, César Jara,... han dejado su huella en estas páginas. Y detrás de ellos, lectores que escribieron, corrigieron, sugirieron y, sobre todo, siguieron leyendo.

Un agradecimiento muy personal

Permítanme terminar esta información con un agradecimiento muy personal.

A lo largo de estos 25 años, muchas personas han contribuido al crecimiento de i-bejar, pero resulta imposible celebrar este aniversario sin reconocer el apoyo constante de Ignacio Blázquez.

Desde los primeros días, cuando i-bejar era poco más que una idea y su futuro estaba todavía por escribir, ha estado a mi lado ofreciendo ayuda, confianza y respaldo en cada etapa del camino. Su apoyo no sólo fue importante en los inicios, sino que sigue siendo fundamental veinticinco años después.

Sin embargo, este agradecimiento va más allá de i-bejar. Se dirige a una persona que ha formado parte de toda mi vida y que, como no podía ser de otra manera, también ha estado ligada a la historia de este proyecto desde sus comienzos.

Su ejemplo de esfuerzo, honestidad y compromiso ha sido una referencia constante. En los momentos de ilusión, pero también en los de duda y dificultad, siempre ha estado ahí con una palabra de ánimo, un consejo o una ayuda desinteresada.

Por eso, al celebrar estos 25 años de historia, quiero aprovechar estas líneas para agradecer algo que no aparece en las noticias ni en las estadísticas: la suerte de seguir contando con tu apoyo, tu confianza y tu ayuda después de todo este tiempo.

Porque hay personas que forman parte de los proyectos importantes de nuestra vida desde el primer día y siguen ahí muchos años después.

Gracias por haber creído en este proyecto desde el primer día. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por seguir siempre ahí. Gracias por todo, papá.