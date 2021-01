Fallida reunión entre PSOE y Tú Aportas para negociar los presupuestos

Tras la fallida reunión del pasado viernes, 22 de enero, entre el portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido Novoa, y el portavoz del equipo de gobierno, José Luis Rodríguez Celador, Garrido pidió que la respuesta fuera por escrito ante lo que los socialistas han hecho pública su respuesta entrando al detalle de las propuestas. Rodríguez Celador asegura que al equipo de gobierno le hubiera gustado poder mantener reuniones en las que cada punto pueda ser debatido y negociado. Consideran este posicionamiento de TAB como un impedimento a la negociación, pero aseguran respetar su postura.

Para el PSOE, los presupuestos municipales deben estar fundamentados en dos pilares básicos: en primer lugar, la existencia de una correlación exacta entre los gastos que se presupuestan y los ingresos que se prevén para el ejercicio y, en segundo lugar, pero igual de importante, la efectiva posibilidad de llevarlos a cabo; es decir, deben ser presupuestados aquellos conceptos que sean competencia de la administración local y a los que se pueda hacer frente fehacientemente desde el ayuntamiento.

Los socialistas, en el gobierno local, creen que el planteamiento presupuestario del equipo de gobierno para el ejercicio 2021 cumple perfectamente con las premisas de partida y en base a ellos argumentan sobre las propuestas presentadas por el grupo municipal Tú Aportas Béjar.

Consideraciones del PSOE a la propuesta de TAB

Palacio de Congresos. 40.000 €

Basa su propuesta TAB en una primera premisa que impide absolutamente la contemplación de este apartado en el presupuesto, sin entrar a valorar la conveniencia o no de la misma para la ciudad de Béjar. El planteamiento expuesto por el grupo TAB para llevar a cabo el Palacio de Congresos, no entra dentro de las competencias municipales.

Si bien en su documento TAB refiere que sería “una instalación municipal que requiera únicamente la puesta en marcha de este proyecto y su equipamiento. No se requieren grandes inversiones, Únicamente la adaptación de los espacios y la inversión de los equipamientos”, lo cierto es que no existe ese espacio requerido a día de hoy, y no parece conveniente presupuestar la dotación del equipamiento del futuro Palacio de Congresos, en 2021, cuando ni siquiera sabemos dónde se va a ubicar. Resultaría incomprensible para la ciudadanía, como lo es también para nosotros.

Renovación en maquinaria y herramientas de limpieza viaria. 35.000 €

El 16 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Béjar ha adquirido nueva maquinaria y elementos necesarios para mejorar la limpieza viaria, en concreto Máquina de alta presión para limpieza de calles y aceras, máquinas sopladoras y herramientas de limpieza viaria, por valor de licitación de 15.000€, adjudicado por 14.302€, por lo que consideramos que este capítulo ya está cubierto para el año 2021.

Por otra parte, en el presupuesto de 2021 aparece una partida de 10.000€ para reposición de contenedores de recogida de R.S.U., lo que también contribuye a una mejora en la limpieza viaria de la ciudad. Además, en el proyecto de internalización de la limpieza viaria de la ciudad a gestión municipal, se contemplan todos los medios necesarios para hacer la misma más eficaz.

Por todo ello, consideramos que este punto ya está contemplado ampliamente en el proyecto de presupuestos de 2021.

Centro de Recepción de Visitantes. 20.000€

El Centro de Recepción de Visitantes ya está contemplado en el presupuesto de 2021 con una dotación de 20.000€, cantidad que será incrementada hasta 40.000€ cuando se apruebe el presupuesto y pueda incorporarse al remanente los 20.000€ previstos para esta inversión en 2020 y que no han sido ejecutados.

Peatonalización de vías urbanas: 40.000€

El presupuesto de 2021 contempla una partida presupuestaria para este capítulo de 12.000€ -450-61993-. Además, existe otra partida presupuestaria -450-61992- dotada con 35.000€ y referida a la Accesibilidad en vías urbanas y edificios municipales, que de ser necesario para el desarrollo del Plan de Peatonalización se vincularía a la anterior, de modo que el total presupuestado sería de 47.000€.

Renovación de Parques y Jardines. 12.000€

De igual modo que lo sucedido con la maquinaria de limpieza viaria, a finales de 2020 el Ayuntamiento de Béjar ha realizado una inversión de 15.000€ en diversos elementos para la mejora de los parques municipales, así como los de nuestras pedanías, que serán colocados en los mismos en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan. Es por ello por lo que la partida referida a Mobiliario de Parques y Jardines se encuentra sin dotación para este año.

No obstante, también se está trabajando en la mejora y renovación de parques y jardines desde otros ámbitos. El Programa Mixto de Formación y Empleo “Jardines de Béjar” actuará en los jardines de Ramiro Arroyo y La Aliseda.

La inversión contemplada en los mismos es:

Ramiro Arroyo: Jardinería: 24.139€ / Riego: 1.630€. Total: 25.769€

La Aliseda: Jardinería: 15.515€ / Riego 7.925€. Total: 23.440€

Maquinaria, herramientas y vestuario: 17.860€.

Total de la inversión: 81.155€ IVA incluido.

Este importe, sumado a los 15.000€ destinados a la compra de mobiliarios urbano en 2020, hacen un total de 96.155€ para la mejora y renovación de Parques y Jardines. En este capítulo no se han contemplado las inversiones que se realizarán durante 2021 en el jardín Renacentista de El Bosque.

Proyecto Driehaus. 50.000€

Para hablar de este proyecto debemos hacer referencia en primer lugar al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico que es el que rige en todo el ámbito de aplicación del proyecto de Rehabilitación Driehaus. El PEPCH de Béjar es un documento de 1996, y con esto ya decimos que está absolutamente obsoleto para poder actuar en el Conjunto Histórico de la ciudad, sin embargo, su vigencia es indefinida hasta que sea modificado o revisado, y es vinculante a todos los efectos tanto para los particulares como para las Administraciones.

Es por ello que en el presupuesto de 2021 recogemos una partida presupuestaria -150-22735- de 20.000€ para iniciar la revisión de dicho Plan, y solo una testimonial para el proyecto Driehaus -que nos parece tan interesante y conveniente para la regeneración urbanística de nuestro Conjunto Histórico- porque en tanto que no esté armonizado PEPCH con el PGOU, no podemos iniciar ninguna tramitación del mismo.

Infraestructura de comunicación. 150.000€

Las partidas de inversión en Infraestructuras de comunicación previstas en el ejercicio anterior y no ejecutadas, serán incorporadas como remanente al presupuesto 2021 en cuanto este sea aprobado.

Estas partidas son la 450-6199917; Adecuación de la Infraestructura de Telecomunicaciones Municipal, dotada con 18.000€ y la 432-62902; Adecuación de Sistemas Informáticos en el Centro Turístico Sierra de Béjar, dotada con 65.000€. Entre ambas suman por tanto 83.000€, que si bien está lejos de los 150.000€ propuestos por TAB, se verán complementadas por las de otras actuaciones como la Creación de un Coworking Digital Empresarial en el Polígono Industrial y un Coworking Digital Urbano en el Centro de Iniciativas Empresariales, para lo que el presupuesto de 2021 recogerá una inversión (aportación de remanente) de 400.000€ para la cofinanciación con Incyde del proyecto total que asciende a 800.000€. En este programa se incluye la dotación de infraestructuras de comunicación tanto en zonas urbanas de Béjar como en el polígono industrial.

De igual modo, intentaremos conseguir subvenciones al respecto desde los ámbitos de Next Generation, Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como cualesquiera otras que puedan aparecer a lo largo del año 2021, pero que no podemos presupuestar aún por no haberse convocado.

Ampliación del polígono industrial. 500.000€

No estamos de acuerdo con TAB en que la ampliación del polígono industrial se vincule a la industria agroalimentaria; nos parece que no debemos cerrar oportunidades a otro tipo de industrias más allá del sector de la alimentación.

Si bien es cierto que en Béjar deberíamos contar con más espacios dedicados a la implantación de industrias, también lo es que, en este momento, es muy difícil presupuestar la cantidad de 500.000€.

El grupo municipal de TAB se limita a hacer un listado de actuaciones, indicando al lado la cantidad necesaria a su juicio para hacer frente a las mismas, pero no ofrece ninguna solución referida a de dónde obtener esa liquidez.

Comentábamos al principio de este documento que el presupuesto debe estar ajustado con exactitud entre los gastos presupuestados y los ingresos previstos, y este caso, con un montante de 500.000€ no parece tener fácil solución.

El equipo de gobierno podría comprometerse a destinar a la puesta en marcha de un nuevo polígono industrial todos los fondos que puedan conseguirse derivados de La Condesa que, en caso de cobrarse a lo largo de 2021, superarían la cantidad prevista por TAB.

Construcción del vivero empresarial. 200.000€.

Este proyecto, vinculado al Plan de Reindustrialización, ya consta en el trabajo del equipo de gobierno y ha sido puesto en conocimiento tanto de los grupos de la oposición como de la Junta de Castilla y León. Se trata de la creación de un Coworking Digital Empresarial en el Polígono Industrial, que contaría con seis naves de en torno a 200 m2 más servicios comunes, con amplia dotación de servicios digitales, puestas a disposición de emprendedores y nuevas actividades industriales. Se complementa este proyecto con la creación de un Coworking Digital Urbano en el Centro de Iniciativas Empresariales de la Calle Mansilla, en el que se ubicarán hasta 20 puestos de conexión para aquellas personas que quieran desarrollar su trabajo de modo telemático. Ambos proyectos suponen una inversión de aproximadamente 800.000€, que será cofinanciada entre el Ayuntamiento a través de su participación en el Plan de Reindustrialización y la Fundación Incyde, que hará su participación a través de la Cámara de Comercio de Béjar.

Vehículos turísticos: 250.000€

Vehículos municipales: 150.000€

Hemos dejado para el final estos dos capítulos que suman 400.000€ porque tampoco se explica de dónde tendría que obtener el Ayuntamiento de Béjar esta financiación.

Es verdad que esperamos que se hagan efectivas un número que no conocemos de subvenciones, pero lo cierto es que a día de hoy aún no están convocadas, de modo que desconocemos en qué condiciones saldrán, cuánto será el porcentaje subvencionable, etc., por lo que es difícil poder incorporar este capítulo en el presupuesto.

Podemos decir que el equipo de gobierno también quiere dotarse con nuevos vehículos -algunos como camión de obras, coches de policías, vehículos propios para el Centro Turístico Sierra de Béjar- son absolutamente imprescindibles y a su compra se destinan algunas partidas del presupuesto de 2021, pero muy alejadas de la cifra propuesta por TAB.

Igual que en capítulos anteriores, estaremos muy atentos a la convocatoria de todas aquellas ayudas que nos permitan acceder a estos deseos. Para finalizar, como resumen, podemos decir que casi todos los puntos propuestos por TAB están ya recogidos en el plan de presupuestos del equipo de gobierno, algunos incluso con mayor dotación económica.

Renovación de maquinaria y herramientas de limpieza viaria.

Centro de Recepción de Visitantes.

Peatonalización de vías urbanas.

Renovación de parques y jardines.

Infraestructuras de comunicación.

Construcción del vivero empresarial.

Proyecto Driehaus, en su fase de inicio que es la revisión del PEPCH.

No podemos asegurar, aunque nos comprometemos a buscar la financiación de:

Vehículos eléctricos -dependientes de subvenciones que no están convocadas aún-

Nuevo polígono industrial, al que destinaríamos los fondos provenientes de los cobros de La Condesa.

Y. por último, no es posible acceder a contemplar en el presupuesto el equipamiento del Palacio de Congresos por los argumentos expuestos anteriormente. De cualquier modo, es evidente que de las diez propuestas de TAB, contando con lo ya presupuestado, estarían contempladas siete y otras dos se comprometen a futuras subvenciones y generación de capital municipal. Es, por tanto, mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Para finalizar queremos poner de manifiesto otros capítulos de inversión muy importantes para la ciudad de Béjar que se recogen en el presupuesto de 2021:

Rehabilitación de Finca El Bosque: 300.000 €

Plataforma de Promoción del Comercio: 30.000€

Proyecto de Eficiencia Energética. Construcción de red de calor entre diversos edificios municipales: 150.000€

Construcción de Camping Municipal en la Cerrallana: 10.000€ a los que se incorpora remanente de otros 17.500€; total 27.500€

Reconstrucción del Refugio de la Covatilla: 3.000€, a los que se incorporan 10.000 € de remanente; total 13.000€

Compra de vehículo para obras: 30.000€

Además, se incorporará remanente del ejercicio anterior para los siguientes proyectos de inversión

Nueva señalética turística: 10.000€

Diseño y desarrollo informático del portal de turismo: 17.500 €

Acondicionamiento del Paseo Fluvial de La Aliseda hasta el recinto ferial: 58.176€

Además, se dispone de 35.000 € en el presupuesto para la puesta en marcha del Servicio de Atención al Emprendedor en el Centro de Iniciativas Empresariales.

En total, aparte de lo mencionado en respuesta a las propuestas de TAB, un total de 671.176 euros destinados a la inversión. Por otra parte, dejamos abiertas partidas COVID por si fuera necesario volver a programar nuevas ayudas a las familias y actividades afectadas por las consecuencias de la pandemia.