La ETSII acoge las pruebas de la EBAU de Béjar y Guijuelo

Las aulas de la ETSII de Béjar acogerán las pruebas de acceso a la universidad, EBAU los próximos 1, 2 y 3 de Julio. Los alumnos que concluyen bachillerato llamados hacer los exámenes son los procedentes de los IES Río Cuerpo de Hombre y Ramón olleros, de Béjar; y el Vía de la Plata de Guijuelo Las pruebas las tendrán que hacer en las aulas 41, 31 y 25 respectivamente.

Los estudiantes que realicen las pruebas deberán cumplir con las instrucciones establecidas en el “Protocolo de adaptación EBAU COVID-19” para la realización de la EBAU:

El estudiante deberá ir provisto del resguardo de matrícula y del DNI para su identificación. Para el acceso al aula se realizará el llamamiento de los estudiantes por su nombre y apellidos, comprobando su DNI, y se les entregará la ficha provisional.

En la ficha, que tiene un carácter meramente informativo, aparecen los datos identificativos personales, las materias de la fase obligatoria y de la voluntaria en las que están matriculados, el número de inscripción que deberán indicar en cada examen, así como los datos para acceder al formulario de reclamaciones. En caso de detectar algún error, el estudiante deberá comunicarlo a algún miembro del Tribunal y justificar su petición aportando el documento acreditativo: resguardo de matrícula y/o documento de identidad. Los estudiantes sólo podrán examinarse de las materias que figuran en su matrícula y en el orden establecido según el horario oficial de las Pruebas. No podrán realizar ningún cambio de materia ni intercambiar los ejercicios de ambas fases. En caso de coincidencia de exámenes en el mismo horario deberán presentarse a la materia matriculada que figura en primer lugar en el calendario/horario de la Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias y realizar el resto de exámenes en los periodos reservados para incompatibilidades según las indicaciones que señale el Tribunal. A los estudiantes que no respeten estas normas se les invalidarán los ejercicios correspondientes (acuerdo de COEBAU). No se permitirá el acceso al aula a aquellos estudiantes que no hayan formalizado su matrícula dentro del plazo establecido. Tienen que ocupar el mismo lugar en el aula durante los días de las pruebas. · No se podrá abandonar el aula hasta media hora después de comenzado el examen. Tampoco se permitirá entrar a un estudiante después de transcurridos los 30 minutos iniciales de cada prueba. · Inicialmente se entregará un pliego triple de papel, aunque no existe límite. · Cada ejercicio tendrá una única opción y los estudiantes deberán contestar al número de preguntas que se indican claramente en la hoja de enunciados. Se corregirán únicamente el número de preguntas indicadas siguiendo el orden de paginado del tríptico de examen. El resto no serán tenidas en cuenta. · Se anularán aquellos exámenes que presenten alguna marca. No se tomará como marca el borrar con líquido corrector.

A los estudiantes a los que se sorprenda copiando se les notificará que la prueba queda invalidada a partir de ese momento y que, si no está de acuerdo podrá completar el examen y el resto de la prueba; no obstante, permanecerá invalidada en tanto no se presente y resuelva favorablemente el correspondiente recurso (Acuerdo de la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad de 3 de marzo de 2020) ·

Queda totalmente prohibido tener teléfonos móviles y dispositivos electrónicos conectados que puedan almacenar y/o reproducir información. La comprobación por parte de los profesores vigilantes en las aulas, del incumplimiento de esta norma por los estudiantes será causa de la expulsión inmediata de la prueba. ·

