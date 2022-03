El club de esquí denuncia "mala gestión" de La Covatilla

Desde el Club Deportivo de Esquí La Covatilla muestran su preocupación por la situación en la que se encuentra la estación de esquí desde que se ha hecho cargo el nuevo responsable municipal.

"No podemos entender que haya nieve en las pistas y los remontes permanezcan cerrados debido a la mala gestión. El motivo que se aduce desde la dirección, para justificar el cierre encubierto de la estación, es la dimisión del director técnico. Consideramos que ese hecho no justifica para nada que La Covatilla permanezca en esta situación, ya que los responsables tienen que estar preparados para cualquier tipo de eventualidad que surja en cualquier momento. Entendemos que es muy triste cargar contra un trabajador en concreto para eludir sus propias responsabilidades", indican desde el club.

Además apuntan que desde que comenzó la nueva gestión ha habido una dejadez de funciones, que han perjudicado al funcionamiento diario de la estación de esquí. Según explican "no se ha sacado el máximo rendimiento a la producción de nieve, basta con observar el histórico de las temperaturas para ver que ha habido momentos que se podía producir nieve y el sistema de innivación permaneció parado. Tampoco podemos entender, que desde el domingo 13 no se ha vuelto a trabajar la nieve en pistas e incluso después de la nevada del lunes, hoy vemos con asombro que las pistas están igual que el domingo anterior cuando nos fuimos. El episodio de calima, no ha evitado que en el resto de estaciones de esquí de España, hayan continuado con su actividad normal, y que los maquinistas hayan hecho su trabajo para el correcto mantenimiento de la nieve y las pistas. No hay razón para que en esta estación se trabaje de forma diferente que en resto de estaciones".

A juicio del club de esquí, todo esto supone un perjuicio para cumplir el objetivo principal que debe tener una estación de esquí, que es alargar al máximo la temporada de nieve. "Esta falta de continuidad en la apertura de la estación, habiendo nieve en pistas, perjudica gravemente el desarrollo económico de la comarca, pues los clientes no se animan a venir por no tener la confianza de que la estación de esquí esté abierta. A nosotros, como Club de competición, nos perjudica gravemente el desarrollo de nuestra actividad deportiva, y por el momento nos vemos obligados a suspender nuestros entrenamientos al no tener operativos los remontes mecánicos. Así mismo, si la situación continua, nos veremos obligados a cancelar las competiciones de calendario nacional que hay programadas para esta estación, con el consiguiente perjuicio económico para Béjar y la zona de influencia de la estación".

Desde el Club Deportivo de Esquí La Covatilla finalizan su comunicado esperando que esta situación revierta y todos los amantes de la nieve puedan volver a disfrutar de estas instalaciones municipales.