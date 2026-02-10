Béjar volverá a caminar en dorado por los niños con cáncer

Béjar se prepara para acoger una nueva edición de uno de sus eventos solidarios más emotivos. La VI Marcha Dorada fue presentada esta mañana en el Ayuntamiento de Béjar, donde se han dado a conocer los detalles de una cita que volverá a unir a la ciudad en torno a la lucha contra el cáncer infantil.

La iniciativa está organizada por la Asociación NEN (Asociación de familias y amigos de niños enfermos de Neuroblastoma) junto al colectivo solidario El Viaje de Andrea, dos entidades muy implicadas en la lucha por la visibilidad del cáncer infantil.

La marcha partirá el domingo, 15 de febrero, a las 17:00 horas desde el Parque de la Corredera, recorriendo la Puerta de Ávila y la Calle Mayor hasta llegar a la Plaza Mayor. Allí tendrá lugar la lectura de un manifiesto desde el balcón del Ayuntamiento, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Como colofón, se celebrará una rifa solidaria, cuyas papeletas podrán adquirirse durante la propia marcha por un donativo de 2 euros, destinándose la recaudación a apoyar la causa del cáncer infantil.

La Marcha Dorada se celebra en Béjar desde el año 2021 con un objetivo claro: la concienciación y visibilidad del cáncer infantil, una enfermedad de la que apenas se habla y que, sin embargo, afecta a numerosos menores y a sus familias. El color dorado simboliza esta lucha y se ha convertido en seña de identidad del evento.