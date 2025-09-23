Béjar retoma el programa “Muévete por tu salud” este 30 de septiembre

La Asociación AFIBROSAL (Asociación de personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca) retoma en Béjar el programa "Muévete por tu salud" a partir del próximo martes, 30 de septiembre.

El programa se desarrollará en el local de las antiguas piscinas de la ciudad, e incluirá dos tipos de sesiones diferenciadas:

Bienestar físico, que tendrá lugar los martes de 17:30 a 18:30, con carácter semanal.

Bienestar mental, que se celebrará los jueves de 17:30 a 18:45, con frecuencia quincenal.

Está destinado a personas que padecen dolor crónico no oncológico, y tiene como objetivo mejorar su calidad de vida mediante rutinas saludables y apoyo emocional.

La participación es totalmente gratuita, aunque las plazas están limitadas a 20 personas. Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al teléfono 626 74 31 36, en horario de 18:00 a 21:00 horas.

Esta iniciativa, enfocada en la promoción de hábitos saludables y el bienestar en el medio rural salamantino, cuenta con el respaldo de la Diputación de Salamanca y la colaboración del Ayuntamiento de Béjar.