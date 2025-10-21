Béjar estrena el pago de la ORA con Bizum, pionera en Salamanca

Desde hoy, 21 de octubre, los conductores que aparquen en las zonas de estacionamiento regulado de Béjar pueden pagar sus tickets de manera más rápida, segura y sin necesidad de registrarse gracias a mowiz, la nueva aplicación desarrollada por el Grupo EYSA. Esta herramienta convierte a Béjar en el primer municipio de la provincia de Salamanca en implementar el sistema de pago ORA a través de Bizum, además de Apple Pay y Google Pay.

La principal ventaja de mowiz es que permite realizar el pago simplemente introduciendo la matrícula del vehículo, sin necesidad de descargar la app o crear un usuario. Los usuarios pueden pagar desde la aplicación móvil gratuita, a través de la web (parquimetro.mowiz.eu) o escaneando el código QR disponible en los parquímetros.

Además de facilitar el pago, mowiz permite ampliar el tiempo de estacionamiento desde el móvil, recibir alertas antes de que expire el tiempo, e incluso consultar y anular multas al instante. Las transacciones desde la web o mediante QR se realizan exclusivamente con métodos digitales, lo que refuerza la seguridad y evita introducir datos de tarjeta bancaria.

Este despliegue forma parte de la estrategia de expansión del Grupo EYSA, que ya opera en ciudades como Burgos, Madrid, Gijón o Palma. Próximamente, se espera la llegada de mowiz a otros municipios de la provincia y a Salamanca capital.