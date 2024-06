España Despoblada el descenso de la natalidad y envejecimiento

José Sánchez Amor / Es un problema muy grave en la España Despoblada el descenso de la NATALIDAD y el envejecimiento de la población, desde 1999 no deja de aumentar los mayores de 64 años.

Pero parece que no le damos importancia, es como lo del cambio climático al principio Éramos escépticos pero ahora vemos que es una realidad.

Yo he tratado de aportar mi granito de arena con la campaña: FORMAMOS PARTE DE LA ESPAÑA DESPOBLADA, CONDUCE DESPACIO NO SOBRAN VECINOS, EN REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA RÁPIDA, para que llegara a los poderes públicos y aportaran soluciones a los graves problemas que tenemos en SANIDAD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS y un largo etc., porque no somos ciudadanos de tercera para los servicios y de primera para pagar impuestos.

Si queremos que los jóvenes se queden en los pueblos, además de trabajo lo tenemos que dar colegio para sus hijos, centro de salud, buenos accesos, buena cobertura de internet, para poder teletrabajar, diversión ect.#EspañaDespoblada