Diez hitos de la temporada de esquí 2024-25 en La Covatilla

El remonte principal que da servicio a la práctica de las pistas ha permanecido fuera de servicio toda la temporada. El telesquí de cumbre tampoco ha entrado en servicio y está sepultado por la nieve desde mediados de marzo. La cinta remontadora en debutantes no ha sido puesta en servicio hasta poco antes de Semana Santa. El mantenimiento y puesta a punto del sistema de producción de nieve se llevó a cabo a partir de mediados de enero, abriéndose las pistas de debutantes con un retraso de mes y medio respecto al resto de estaciones del Sistema Central. No se ha llegado a abrir ninguna pista más. No se ha llevado a cabo ningún tipo de mantenimiento en el dominio esquiable. Tampoco se ha llevado a cabo el preceptivo Plan de Vigilancia Ambiental. La estación ha abierto al público careciendo de director o responsable cualificado. Desde hace semanas, los canales oficiales de la estación no admiten comentarios ante el aluvión de críticas que estaban recibiendo. Las quejas y comentarios negativos hacia la gestión de la estación, en las Redes Sociales y medios digitales, han sido multitudinarias y reiterativas. Cientos de personas han protestado por no poder esquiar, por la escasez de personal en algunos servicios, la tardanza en adecuar accesos y abrir las instalaciones, el precio de los productos a la venta o, entre otras cuestiones, la falta de información y comunicaciones confusas. Un numeroso grupo de empresarios y ciudadanos se ha quejado públicamente y por escrito, exigiendo soluciones, responsabilidades (incluso patrimoniales) y la presentación urgente del voluminoso plan de actuación que hay que llevar a cabo para que la estación pueda estar lista dentro de seis meses, cara a la próxima temporada (lo que está en duda) así como las inversiones del Plan de Reindustrialización. Una encuesta digital suma ya casi seiscientas firmas solicitando la dimisión de los responsables municipales por su mala gestión en La Covatilla. En la web oficial de la estación, solamente funcionan dos webcams y ambas están enfocadas al mismo sitio; no se publica nada en las redes sociales durante semanas (en “X”, desde hace años); en su información de eventos se anuncia la “Carrera del Pavo” que se celebró el 24 de diciembre de 2023; el Parte de Nieve se publica sin hora de emisión… Son algunos ejemplos de la poca, o nula, atención que se presta a este importante recurso para atraer y fidelizar clientela.

El alcalde anunció el pasado lunes que la temporada acabará mañana (Domingo de Resurrección, lo cual no deja de ser una paradoja) argumentando que el público “ha cambiado el chip” y ya no va a venir a esquiar. Aunque la sierra está llena de nieve recién caída y en otras estaciones del Sistema Central (donde sí funcionan los telesillas) siguen llenando el aparcamiento y teniendo colas en los remontes (las fotos que se adjuntan son de Valdesquí el pasado viernes) Quizá el problema no sea el `cambio de chip´, sino que los remontes están fuera de servicio.

A la vista de esta decena de referencias, no alcanzadas nunca en años anteriores (por eso son hitos) no me cabe la menor duda de que, en unos pocos días, el Alcalde y la Concejal responsable convocarán una rueda de prensa para hacer públicos los buenos resultados económicos y el éxito de la temporada de esquí. Lo harán a pesar de todo lo reseñado anteriormente, de lo que culparán a la anterior corporación (que les dejó hace dos años las instalaciones en orden de funcionamiento), la mala fe de algunos que solamente quieren echar por tierra la imagen de la ciudad (porque ponen de relieve su incapacidad) y la insidia personal de todas las personas que protestan públicamente (aunque estén cargados de razón).

Se quedarán tan panchos y así lo reflejarán los periódicos. Ya veremos hasta qué punto me equivoco.

Alberto Segade Illán