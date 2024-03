Crónica de la última semana en La Covatilla

Alberto Segade Illán / Comienza a caer la tarde de este domingo, cuando comienzo a repasar los datos que he venido apuntando durante los últimos siete días. El telesquí desembragable de cumbre no está en servicio por razones técnico-administrativas y la cinta de debutantes tampoco funciona por avería, en consecuencia quedan sin servicio de remonte varias pistas entre las que se encuentran todas las de cota superior y el acceso a La Cardosa, únicas zonas donde la nieve puede estar asegurada hasta Semana Santa. Solamente está en condiciones de servicio una máquina pisapistas, tampoco funciona el camión turbofresa. No se ha llegado a fabricar nieve en ningún momento de la temporada, no se sabe si por falta de personal o problemas técnicos en el sistema. El personal en pistas, remontes, cafetería y alquiler es escaso; la escuela de esquí cuenta con pocos profesores y tampoco hay gente para organizar el aparcamiento, además, algunos cargos técnicos de responsabilidad están de vacaciones en plena temporada.

En este escenario acontece el siguiente relato de hechos durante los últimos siete días, que incluyen el que puede ser el primero y a la vez último fin de semana de esquí en La Covatilla durante la temporada 2023-2024.

Lunes 11 de marzo

Tras finalizar el temporal en la tarde-noche del domingo y a la vista de los pronósticos meteorológicos, todo hacía prever una fantástica semana de esquí en La Covatilla. Aunque la nevada no había sido tan abundante, sobre todo en las cotas bajas, había nieve suficiente para abrir todo el desnivel; pero (los propios trabajadores de la estación lo confirman) la nieve caída en estas fechas del año sobre suelo seco y caliente que actúa como una esponja y el mayor número de horas con insolación cada vez más perpendicular sobre el nivel del terreno auguraban que el manto blanco podría durar pocos días. Era preciso actuar rápido, antes de que comenzaran a subir las temperaturas, para mover, pisar y compactar la nieve.

El lunes, a primera hora, los trabajadores se encontraron con la carretera de acceso cerrada. Las labores de limpieza se complicaron a causa de un camión bloqueado en un ventisquero a un kilómetro del aparcamiento, por lo que hubo que esperar a que llegara una máquina con una enorme pala para solucionar el problema, ya que la turbofresa con que cuenta la estación está fuera de servicio. La carretera quedó despejada completamente a las seis de la tarde, pero continuó cerrada al tránsito. A lo largo de esa jornada la temperatura en la base de la estación se mantuvo en los cero grados, con viento casi en calma. Con la imagen en las webcam congelada desde la mañana del domingo, se producen numerosas quejas en las redes sociales por esta cuestión, además de la falta de información. La sierra comienza a mostrar sus faldas nevadas y ya hay fotos de la sierra nevada en los foros de Internet.

Martes 12 de marzo

En la mañana del martes la estación publica un parte de nieve, sin hora de emisión, en el que anuncia que se está trabajando en el acondicionamiento de las pistas. A las doce y media, poco después de que la imagen en tres de las webcam comenzara a actualizarse (la de El Cerrojo siguió bloqueada) un nuevo parte anuncia la apertura de debutantes I y II, servidas por el telebaby (la cinta remontadora está fuera de servicio por avería mecánica). Durante ese día la temperatura subió en la base de la estación hasta los 7’4 grados, valor que se mantendrá al alza a partir de entonces.

En las primeras horas de la tarde de ese mismo martes, se publica la noticia de que el Ayuntamiento de Salamanca suspendía definitivamente su programa de esquí para 500 escolares, porque les habían dicho desde Béjar que no podrían abrir las pistas mucho tiempo ya que la nieve caída era tipo primavera y se desharía rápidamente (Esta cuestión me ha sido desmentida por una fuente de la estación, que me señala que los programas escolares se han retomado y que se prevé impartirlos a partir del próximo lunes día 18. Aún así, cualquiera podría preguntarse por qué los escolares no vinieron a partir del miércoles, una vez abiertas las pistas. La razón puede estar en que no se contaba con suficientes profesores de esquí. Al respecto, se me ha confirmado que para esa fecha ya estarán contratados).

En las redes sociales de ese día fueron numerosas las quejas por la mala información en general, el problema de los escolares y el anuncio de apertura de las pistas por la tarde (al respecto, se me ha confirmado desde la estación que las pistas estaban listas a primera hora. El problema fue que se tardó todo ese tiempo en tomar la decisión).

Miércoles 13 de marzo

Este día, la estación abrió con debutantes pero con la previsión de abrir más pistas que se estaban acondicionando. De nuevo se reproducen las quejas en las redes sociales. En el parte de previsión para el día siguiente se anuncia la apertura de La Muchachina.

Jueves 14 de marzo

La estación emite a primera hora un parte de apertura con debutantes y repite la previsión de abrir más pistas que se están acondicionando, Finalmente, a media mañana se abren las pistas de La Muchachina y, a última hora, el Regajo de Las Mulas (De nuevo llama la atención que las pistas no se abran a primera hora. Mis fuentes me señalan que las labores de pisado y balizado se siguen realizado de madrugada, por lo que la tardanza en la apertura puede achacarse a quien tiene que tomar la decisión. En las redes sociales se pueden leer ese día quejas en español y portugués). Durante el día se producen episodios de niebla húmeda.

Transcurridas más de 100 horas desde la madrugada del lunes, no hay previsión alguna para la apertura de las pistas de la cota superior. Una circunstancia que me intriga. Es verdad, dando por supuesto que el personal de la estación hace todo lo que puede, que no hay gente suficiente para varios turnos; sólo hay una pisapistas en servicio y, además, la nieve, tras la subida de temperaturas a partir del martes, no está en buenas condiciones para ser movida, siendo el trabajo más lento. Pero en la webcam se aprecia que las pistas altas paren estar pisadas y con nieve hasta el tope de las girondas, aunque el cable del telesquí está destensado y con manguito, no hay balizas ni redes de seguridad, ¿quizá no ha habido tiempo? No, la razón es otra. El telesquí está fuera de servicio por cuestiones administrativas. Según he podido saber, a fin de comprobar que no hay problemas de seguridad, se ha llevado a cabo una cata en el hormigón de la zapata para su nuevo reenvío, tras su instalación bajo la nieve en la tercera semana del pasado noviembre. Por lo tanto es previsible que este remonte no se pueda utilizar en el resto de la temporada.

Son demasiadas incidencias. El 50% de los remontes de la estación está fuera de servicio, la cinta remontadora sin reparar desde la temporada pasada y el telesquí desembragable, que da servicio a todas las pistas de la cota superior y acceso a La Cardosa (las zonas con más y mejor nieve que garantizarían la explotación en Semana Santa) al que se instaló el nuevo reenvío a última hora con las primeras nieves del invierno después de haber estado tomando el sol junto al hangar todo el verano, de baja administrativa. Solo hay una pisapistas verdaderamente operativa y el camión turbofresa no funciona (este aparato podría haber limpiado con facilidad los ventisqueros de la carretera en la mañana del lunes, ganándose una jornada crucial para acondicionar la estación. Quizá tenga algo que ver con todo ello, que el mecánico de taller está de vacaciones desde hace varias semanas, así como el jefe de explotación. ¿Quién ha firmado estas vacaciones en plena temporada?

Por cierto. Tras finalizar la temporada pasada, el jefe de explotación presentó un informe a los responsables municipales en el que indicaba la necesidad de afrontar cuanto antes las labores generales de mantenimiento (entre las que se encontraban la instalación del nuevo reenvío en el telesquí de cumbre y la reparación de la cinta) sin que se tomara ninguna decisión al respecto. Poco después sucedió lo de los asesores que mandaron a todo el personal a sus casas y los conflictos posteriores, aún sin aclarar. Es llamativo, asimismo, que no le hagan ni caso al responsable de explotación y luego le den vacaciones en plena temporada.

Viernes 15 de marzo

A primera hora, el parte de nieve (que se sigue publicando sin hora de emisión) informa de la apertura de debutantes I , La Muchachina y El Regajo de Las Mulas. A las 13:00 horas se anuncia la apertura de El Cerrojo (reiterándose la tónica de abrir las pistas a última hora). Durante ese día se repiten los episodios de niebla húmeda con lluvia a la hora de comer y temperatura media en la base de la estación de 5 grados con máxima de 7. Comienzan a aparecer grandes calvas en debutantes II, el entorno de la motriz y las palas centrales. Se aprecia mayor presencia de esquiadores (que en las jornadas anteriores ha sido testimonial) estimándose en algo más de un centenar. Aún así, en la estación se confía en poder contar con mucha mayor afluencia de clientes durante el sábado. La previsión para la noche y la madrugada es de temperaturas frías, lo que ayudará al trabajo con la nieve para reparar y acondicionar las pistas.

Sábado 16 de marzo

El sábado se confirman estas previsiones y las cuatro pistas se mantienen en buen estado y bien pisadas, aunque con pasos estrechos en algunas zonas. Durante toda la jornada de esquí las temperaturas oscilan entre 7 y 13 grados con pocos momentos de niebla, humedad relativa inferior al 80% y viento flojo de dirección variable, lo que puede contribuir a que la nieve se mantenga bastante bien cara al domingo. El número de esquiadores se ha incrementado notablemente y su número se acerca a ochocientos, con lo que se convierte en el mejor día de esquí de la temporada, habiéndose llenado el aparcamiento principal antes de las once (si bien los coches han tenido que aparcar entre montones de nieve) aunque, para las familias que acuden con trineos, no se ha habilitado ninguna zona. Por la tarde, el parte de previsión mantiene las cuatro pistas abiertas con espesores de 10 a 70 cm.

Durante la noche del sábado y la consiguiente madrugada, las temperaturas oscilan entre los 10 y los 8’4 grados (pero el porcentaje de humedad se mantiene por debajo del 40%, con lo que el punto de rocío no llegó a superar los -2’5º, buenas noticias para la nieve). De este modo se pudieron adecuar las pistas y las cuatro permanecen abiertas en el parte de nieve de apertura del domingo día 17, aunque con espesores mínimos de apenas 10 cm. Buen trabajo del maquinista, que ha tenido que recurrir a parte de los depósitos de nieve venteada en las girondas.

Domingo 17 de marzo

El domingo amanece con nubosidad de tipo alto y temperatura de 9 grados que subirían hasta 11 a las diez de la mañana, la humedad se mantiene de momento en el 40%. A esa hora, el aparcamiento principal, donde aún quedan montones de nieve, está casi lleno. Ante la taquilla se ha formado una cola de unos cincuenta metros; en las escaleras de acceso al alquiler también hay larga cola; en este caso se debe señalar que esta dependencia solo puede funcionar al 50%, porque de las dos líneas de atención, sólo hay personal para que funcione una. La tienda permanece cerrada. En la escuela de esquí, que cuenta con once profesores esa mañana, ya sólo quedan clases libres en el último turno de las 15:30 horas y el acceso está controlado por personal extra del departamento forestal. En Facebook no hay publicación nueva desde la víspera, hasta las doce del mediodía y la webcam de El Cerrojo sigue bloqueada desde el domingo anterior.

De todas formas, casi se repetirán las buenas cifras del sábado. Una foto de las diez y media de la mañana nos muestra a los esquiadores que, a primera hora, han accedido a las pistas disfrutando a sus anchas, a la espera de que se vayan incorporando todos los que se preparan junto al maletero de su coche y los que hacen cola en la taquilla y el alquiler. Los automóviles no dejan de ascender por la carretera y, de vez en cuando, llega algún rayo de sol.

Finalmente, la jornada de esquí del domingo ha resultado ser muy satisfactoria a medida que las nubes se iban aclarando (no tanto para quienes han pasado un largo rato haciendo colas o no han podido contratar clases de esquí). Aunque las temperaturas han llegado a superar los 12 grados, el viento en calma y la ausencia de niebla han contribuido a mejorar las condiciones para la práctica del esquí, las pistas se han mantenido en aceptables condiciones y la afluencia de esquiadores, similar a la del sábado, completa el fin de semana más redondo de la temporada. Se han registrado algunos accidentes con lesiones para esquiadores, pero han sido atendidos con eficacia por los píster-socorristas y el centro asistencial. No han aparecido más quejas en las redes sociales.

Transcurrida una semana, llega el momento de sumar conclusiones. La estación ha estado abierta seis días tras el temporal, aunque el lunes sólo por la tarde. Se han llegado a poner en servicio cinco pistas y se ha constatado la venta de casi dos mil forfaits, a la que hay que sumar la facturación en el resto de servicios. ¿Cuáles habrían sido los números si se hubiera podido trabajar desde la mañana del lunes? ¿Cuántas pistas se hubieran podido abrir si funcionaran todas las máquinas pisapistas y no estuvieran fuera de servicio la mitad de los remontes? ¿Cuántos días más se habrían podido abrir las pistas si se hubieran aprovechado todas las oportunidades para producir nieve en los meses y semanas anteriores? ¿Cuánta de esa nieve producida habría permanecido aunque fuera en estado líquido, esperando al temporal sobre el terreno y evitando el efecto esponja? (En realidad, no se ha llegado a producir nada de nieve en toda la temporada. No se sabe si por falta de personal, de planificación, o de mantenimiento en el sistema) ¿Cuántas clases de esquí se habrían impartido si la escuela tuviera suficientes profesores? ¿Cómo habría mejorado la venta en el alquiler con las dos líneas de atención en funcionamiento? ¿Cuánto tiempo habrían ganado los clientes que hicieron dos largas colas, si les hubieran informado de que en al alquiler también se venden forfaits? ¿Cuánto habría mejorado la afluencia, si se hubiera podido abrir todo el dominio esquiable y los canales de información hubieran funcionado mínimamente? ¿Cuánto se habría vendido en la tienda, si hubiera estado abierta? ¿Cuánto se habría facturado si se hubiera habilitado una zona de trineos? ¿Cuántos problemas y molestias se habrían ahorrado los clientes si se hubiera limpiado y gestionado bien el aparcamiento? Todas estas cuestiones y bastantes más, son competencia de los gestores y los cargos directivos, de ellos depende que el resto del personal realice las tareas que les corresponde con seguridad y eficacia.

Es ese personal de la estación el que le ha salvado los muebles, yo diría que con nota, a los responsables municipales (y a sus jefes naturales, inexistentes o ausentes) incapaces de solucionar todos los graves problemas que acumula esta instalación propiedad de la ciudadanía de Béjar. Se podría apuntar, incluso, que, lejos de encontrar soluciones, cada vez se provocan más desastres. Quienes trabajan en La Covatilla padecen una nebulosa estructura de organización y decisión, que les obliga a actuar casi por su cuenta con indefinición de responsabilidades. No se aprecia la existencia de un ente gestor que prevea, planifique y coordine, a fin de tomar a tiempo las decisiones adecuadas, tampoco que mantenga un fluido canal de comunicación con los responsables de tráfico, vialidad invernal, el sector turístico en su versión comercial o los medios de comunicación. Mientras los remontes y la maquinaria no funcionan, se cuenta, desde hace más de un lustro, con varios millones de euros para la estación, pero aún no se sabe lo que va a pasar con ellos. Hay personal técnico cualificado de vacaciones en plena temporada. A estas alturas del año no hay planificación alguna para las actuaciones que se podrían llevar a cabo a partir del inminente final de temporada… (en realidad, la impresión es que los responsables municipales, que representan a la ciudadanía como propietaria de las instalaciones, no saben qué hacer, ni siquiera si tienen algo que hacer).

Alguien argumentará que, al ser la gestión directa por parte del ayuntamiento (algo que roza lo no legal) todo son trabas e impedimentos; ya que hay que realizar numerosos trámites, sujetos a plazos de presentación de ofertas y alegaciones, para comprar cualquier cosa, contratar personal o servicios y aprobar un mínimo proyecto. Es cierto, una gestión empresarial no encuentra problemas para contratar trabajadores extras para el fin de semana, ni para pedir que le llegue una máquina a la mañana siguiente, porque tiene capacidad directa de actuación y lo que cuenta son los resultados, no la foto en el periódico. De todas formas los únicos responsables de este estatus-quo son los sucesivos miembros del gobierno municipal desde hace diez años, periodo de constante decadencia en la estación de esquí (aunque con la luz de una muy aceptable gestión la pasada temporada).

Pero, si a esta situación tóxica adquirida por voluntad propia (ya que nadie pone, de verdad, sobre la mesa otro modelo de gestión) que es especialmente inadecuada para sectores como el de la nieve, le añadimos el cúmulo de circunstancias señaladas con anterioridad, resulta difícil comprender cómo se ha podido esquiar este fin de semana en la Sierra de Béjar.

Termino de redactar esta crónica con las primeras sombras de la noche del domingo. Allá arriba todavía están trabajando en las pistas, los remontes y el resto de las dependencias, a fin de colocar, limpiar, recoger y preparar los equipos para los dos autocares de escolares extremeños que vendrán a aprender a esquiar mañana lunes (nadie me ha confirmado que tuvieran pensado venir más adelante los grupos del Ayuntamiento de Salamanca) Durante la noche y la madrugada los maquinistas prepararán las pistas vaciando los últimos almacenes de nieve junto a las girondas. En el parte de previsión emitido esta tarde (a una hora indeterminada) se mantienen las cuatro pistas y los dos remontes abiertos con los mismos espesores de ayer. La previsión meteorológica señala para el día 18 en La Covatilla: temperatura estable de 8-9 grados, cielo nublado/seminublado y viento flojo o en calma. También anuncia lluvia para el próximo miércoles.

MI conclusión final es que, sometida a una dura prueba (no por los elementos meteorológicos, sino por su enfermedad endógena) La Covatilla ha vuelto a demostrar todo su potencial. Si hacemos bien la tarea y sentamos las bases para una gestión profesional (ya sea mediante una sociedad pública, mixta o cesión-concesión a una empresa privada) Podremos volver a ver miles de visitantes cada fin de semana, el aparcamiento lleno de coches en diario, turnos de espera en los restaurantes, colas en las gasolineras, familias con ropa de esquí en los supermercados, filas de coches portugueses aparcados en la calle Colón, hoteles abiertos, casas rurales y apartamentos a tope de ocupación, estampas todas habituales no hace muchos años.

Quizá hayamos vivido el último fin de semana de esta temporada de esquí en La Covatilla. Pero, después de todo, no ha sido un mal final. Mis aplausos para los actores, no así para los directores y empresario. La ciudadanía, que es la propietaria del teatro, deberá considerar qué hay que hacer con sus gestores, antes de que se nos caiga el techo encima en plena función.

Alberto Segade Illán. 17 de marzo de 2024.