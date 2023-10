Chatarra municipal en el Puente de la Malena

Gabriel Cusac Sánchez / Se van a cumplir dos meses desde que solicité al Ayuntamiento de Puerto de Béjar (en su calidad de promotor) la retirada del gigantesco cartel de obras que se planta, como un gallardo homenaje a la basuraleza, en plena Vía de la Plata, junto al Puente de la Malena. Todavía no he recibido respuesta. Y ya se han cumplido 15 años desde que las obras a las que se refiere el monstruoso cartel fueron recepcionadas. 15 años de desidia, se dice pronto.

Una gran cantidad de lectores habrá tenido la oportunidad y el gozo de transitar dicho paraje. Entre inmediatos miliarios, arrullado por el Cuerpo de Hombre, es fácil que el peregrino o el simple caminante sientan una punzada de emoción integrados en ese cogollo de arte, historia y privilegio paisajístico, porque hablamos de uno de los tramos más bellos e interesantes de la Vía de la Plata. Pero ahí está el desproporcionado cartelón, como un exabrupto violento, como una palpable obscenidad, para quitar poesía al momento y recordarnos que lo chabacano también forma parte de nuestras instituciones.

Como la municipalidad porteña no me contesta, he enviado un escrito de amparo al Procurador del Común. Pero la unión hace la fuerza, y rogaría a todos los lectores interesados en este asunto que se dirijan al Ayuntamiento de Puerto de Béjar para que retire esa chatarra asquerosa del Puente de la Malena. Gracias.