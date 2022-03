¿Qué hacer si no gira la llave del coche? El equipo de Car Key System nos lo explica

Los problemas de cerrajería son uno de los más comunes en los vehículos, tanto en coches como en motos, según los datos publicados por asociaciones de talleres y confederaciones. El centro técnico especializado de Car Key System explica qué hacer en estos casos.

El problema de la llave que no gira es algo que ocurre con bastante frecuencia, según explican los expertos. Tal como comentan desde el centro referente en el país en la realización de copias de llaves y la reparación de mandos de coche Car Key System son varios los motivos por los que esto puede tener lugar. La llave puede dejar de funcionar debido a un problema serio con el bombín de arranque o por desperfectos en la llave, pero también por cuestiones más sencillas, como falta de lubricante en la cerradura e, incluso, por el propio bloqueo del volante. “Se trata de un problema muy común, ahora bien, este puede estar causado por diversos motivos, desde los más complejo —como una rotura de la llave o un fallo en el bombín de arranque—, hasta por el simple bloqueo del volante, desconocido por algunos conductores”, destacan desde esta empresa especializada en la realización de copias de llaves.

Car Key System recomienda seguir unos sencillos pasos, antes que nada, para averiguar si el problema puede ser solucionado sin necesidad de contactar con un técnico especializado. En cualquier caso, lo primero que se aconseja es verificar si se está utilizando la llave adecuada, sobre todo, cuando no se puede abrir el bombín de la puerta. “Por absurdo que parezca, hay usuarios que cuentan con dos vehículos de la misma marca y esto puede dar lugar a confusiones, incluso con las llaves de algún familiar o amigo”, expresan. Una vez realizado este paso lo siguiente que recomiendan es tratar de desbloquear el volante. Para ello, aconsejan moverlo ligeramente de izquierda a derecha y girar la llave de manera simultánea. “Una de las razones más comunes por las cuales no gira la llave es porque el volante está bloqueado, esto tiene lugar cuando lo mueves una vez que has quitado la llave y por lo general podemos escuchar un chasquido que lo verifica”, explican desde la empresa referente en cerrajería de automoción Car Key System.

Para desbloquearlo y poder arrancar el vehículo hay que girar ligeramente de izquierda a derecha y rotar la llave de manera simultánea, indican y añaden que tan pronto como gire la cerradura el volante se desbloqueará y el coche debería arrancar. Por último, en caso de que el problema no esté ocasionado por un bloqueo del volante, recomiendan lubricar la cerradura. “Es posible que la ranura de la llave del bombín esté atascada y esto ocasione problemas con el arranque del vehículo”, señalan los profesionales. En estos casos, la solución consiste en rociar un poco de lubricante en el bombín de arranque para que la llave se deslice con mayor facilidad. “Es posible que tengas que repetir el proceso en varias ocasiones si la llave no se mueve”, aclaran y aconsejan equiparse con un paño para limpiar los excesos del producto que puedan filtrarse a través de la cerradura y manchar los asientos.

En los casos más complejos, siempre y cuando los pasos anteriores no hayan funcionado, la solución que proponen desde Car Key System es contactar con un taller especializado en cerrajería de automoción.

Buscar ayuda de un especialista frente a las causas más complejas

Car Key System es uno de los centros especializados en cerrajería de automoción referentes en el país. La empresa dispone de varios talleres ubicados en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla donde llevan a cabo la realización de copias de llaves de coches y la reparación de mandos, pero también la reparación de cerraduras y bombines de las puertas de los coches, así como del bombín de arranque. Otro de los servicios más destacados de este centro referente con más de 120.000 clientes al año es la pérdida total de llaves, lo que implica la fabricación de las mismas desde cero. La empresa de Car Key System cuenta con años de experiencia en el sector, pero la razón principal por la cual su servicio de cerrajería es un referente a nivel nacional en la actualidad se debe a la rapidez con la que trabajan y a sus precios reducidos.

El centro técnico de cerrajería de automoción ofrece sus servicios en el momento. Los clientes pueden solicitar presupuesto y cita a través de internet, después el vehículo se entrega en las instalaciones y el problema es solucionado en el momento una vez que acudan hasta las instalaciones de Car Key System. La duración, explican desde el centro, no suele ser superior a la hora e indican que el tiempo depende del servicio a realizar. Por último, explican que sus precios reducidos se deben a que no tienen intermediarios, a diferencia de lo que ocurre en muchos de los talleres oficiales de la marca. Car Key System se encarga de realizar un servicio directo en sus instalaciones y gracias a sus técnicos cualificados y a las últimas tecnologías pueden solucionar rápidamente problemas con bombines estropeados, así como también con las llaves rotas que no pueden arrancar el motor.

¿Qué llave elegir en caso de que esta se haya estropeado?

Una de las causas por las cuales resulta imposible arrancar el coche es debido a que la llave está deteriorada o se ha roto. En estos casos, la solución más adecuada es cambiarla por una nueva. Actualmente, existen muchos tipos de llaves, como las que funcionan de manera manual (espadín), con mando, con tarjeta e incluso con el teléfono móvil (Smart Key). Tal como leemos en este artículo, los expertos en seguridad recuerdan que las llaves espadín son las más seguras ya que para poder abrir el coche es necesario contar con una de ellas, pero son las menos prácticas. Ahora bien, reconocen que los modelos de llaves con mando son cada vez más seguros. La señal de frecuencia es cada vez más acortada, para que nadie pueda hackearla, además de trabajar con códigos de seguridad más difíciles de descifrar. En cualquier caso, recomiendan complementar los sistemas de seguridad del vehículo con alarmas o sistemas de bloqueo del arranque para proteger el coche.