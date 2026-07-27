Sacha Bouillard y Melany Esteban ganan el ITF Junior de Béjar

El francés Sacha Bouillard y la española Melany Esteban González se han proclamado campeones individuales del Torneo Internacional de Tenis Junior de Béjar, cuya tercera edición concluyó el pasado sábado en las instalaciones municipales de La Cerrallana.

La competición reunió en la ciudad a jóvenes jugadores de diferentes nacionalidades y finalizó con cuatro encuentros por los títulos individuales y de dobles. Tras la entrega de trofeos, las pistas bejaranas iniciaron la actividad del Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar.

Sacha Bouillard se impone en la final masculina

Sacha Bouillard conquistó el cuadro individual masculino después de superar al español Samuel Alejandro Mendoza Colmenares en una final disputada a tres sets.

El jugador francés se llevó el primer parcial por 6-4, perdió el segundo por 5-7 y terminó asegurando el título con otro 6-4 en la manga definitiva.

En la final femenina, Melany Esteban González venció a la búlgara Marina Gerova Gocheva, también después de tres sets. La española se impuso por 6-4, 4-6 y 7-5.

Roselló y Vidal conquistan el título de dobles

En el cuadro masculino de dobles, Joan Roselló Vives y Luca Vidal derrotaron a Sacha Bouillard y Javier Montes Jiménez.

Bouillard y Montes comenzaron por delante tras ganar el primer set por 3-6, pero Roselló y Vidal igualaron el encuentro con un 6-4 y resolvieron la final en el superdesempate por 10-7.

El título femenino de dobles fue para Luisa María Oprescu y Elisabet Rossiñol, que se impusieron a Ada McIntyre Pérez y Veronika Troickaia por 7-5 y 6-4.

El torneo de Béjar alcanza su tercera edición

La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo; el alcalde de Béjar, Antonio Cámara; y el concejal de Deportes, Luis Téllez.

La competición internacional ha celebrado este año su tercera edición. En 2025, los títulos individuales fueron para Joao Morgado y Anna Boron, como recogió i-bejar en la información sobre los campeones del segundo ITF Junior Ciudad de Béjar.

El Open Nacional toma el relevo en La Cerrallana

La actividad deportiva continúa sin interrupción en las pistas de La Cerrallana con el Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar.

Durante las primeras jornadas se disputan los encuentros de clasificación de las categorías infantil y cadete masculina. Los participantes buscan una plaza en los cuadros principales de una competición que prolongará durante varios días la actividad tenística en la ciudad.

El Open Nacional mantiene una larga trayectoria dentro del calendario deportivo bejarano. En la edición de 2025, Julia Millán y Pablo Pérez revalidaron sus títulos en las categorías absolutas femenina y masculina.