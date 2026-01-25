Béjar A se proclama campeón provincial de ajedrez por equipos en Salamanca

El equipo Béjar A se impuso en el Campeonato Provincial Federado por Edades de ajedrez celebrado en Salamanca, con una destacada actuación de sus jóvenes jugadores.

Este domingo, en el emblemático Casino de Salamanca, se disputó el Campeonato Provincial Federado por Equipos por Edades de ajedrez, una competición round robin en la que los seis equipos participantes se enfrentaron todos contra todos. La prueba congregó a los clubes de Ateneo, Casino, Galledrez, Salamanca y dos equipos de Béjar, todos ellos formados por cuatro jugadores.

Las normas establecían que los tableros 1 y 2 debían ser ocupados por jugadores de categoría sub‑18, y los tableros 3 y 4 por sub‑12, con partidas de 15 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

Tras una intensa jornada de partidas, el equipo Béjar A se alzó con el título de campeón provincial, demostrando un excelente nivel de juego y una gran cohesión de conjunto. La alineación vencedora estuvo compuesta por Jesús De Toro, Verónica Vedenieieva, David Rodríguez y David Bruno, que supieron mantener la regularidad y la tensión competitiva hasta el último enfrentamiento.

El segundo lugar en la clasificación fue para el club Galledrez, que ofreció una fuerte resistencia durante toda la competición, mientras que el equipo Béjar B consiguió un meritorio tercer puesto, consolidando el buen momento del ajedrez juvenil en Béjar.